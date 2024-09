Da Barletta a Rimini con due chili di cocaina

Aveva due chili di cocaina nel portabagagli della sua auto, il 50enne originario di Barletta arrestato dalla polizia di Stato a Rimini. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della squadra mobile della Questura sulla Statale 16 nel comune di Santarcangelo di Romagna. L’ipotesi è che stesse andando ad incontrare un acquirente in zona a cui avrebbe consegnato la cocaina destinata allo spaccio in Riviera. Quando gli agenti della Mobile, con auto civetta, in servizio di appostamento, martedì intorno alle 13.30 hanno visto transitare la Volvo V40, hanno agito a colpo sicuro quasi la stessero aspettando. Dopo un breve pedinamento sulla Strada Statale, arrivati a Santarcangelo di Romagna l’auto è stata fermata, l’automobilista identificato e la vettura sottoposta a perquisizione. All’interno, nel portabagagli, sono stati ritrovati 2 panetti di cocaina, chiusi con del nastro adesivo. In totale 2 chili e 200 di cocaina.

Sul posto è intervenuta anche l’unità cinofila con il cane “Bruce” che ha segnato qualcosa di anomalo sotto il cruscotto e nel vano porta oggetti della Volvo. Da ulteriori verifiche, è infatti emersa la presenza di uno scomparto posto sul cruscotto dove è collocato generalmente l’airbag frontale, rimosso ad hoc e verosimilmente utilizzato per occultare ulteriori grossi quantitativi di stupefacente, che, tuttavia, è risultato vuoto. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine degli atti di rito, è stato trasferito presso la locale casa circondariale e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Domani alle 12.30 è fissata l’udienza di convalida. Il 50enne è difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù.