Omicidio Lopez a Molfetta, fatale un colpo al torace

È bastato un solo colpo per uccidere Antonia Lopez, la giovane 19enne barese morta la notte tra sabato e domenica a Molfetta, all’interno della discoteca Bahia. È quanto emerso dall’autopsia svolta nella giornata di ieri dal medico legale Sara Sablone. Il proiettile, nello specifico, l’ha colpita al torace recidendole i grandi vasi e procurandole un’emorragia che ne ha causato la morte in pochi minuti. L’esame è durato circa tre ore, non erano presenti i consulenti di parte. Il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia verrà concesso in mattinata, poi potranno svolgersi i funerali. Nella giornata di ieri è stato convalidato anche il fermo per il 21enne Michele Lavopa, in carcere da domenica. Al giovane, da parte del gip Francesco Vittorio Rinaldi, è stata riconosciuta l’aggravante mafiosa. Lavopa è inoltre accusato del tentato omicidio di quattro giovani, tra loro Eugenio Palermiti, 20enne che milita tra le fila clan del quartiere Japigia a cui fa capo la sua famiglia.