Prof di Taranto torna a scuola dopo 550 assenze, ma è licenziato

Si è presentato solo pochi giorni fa all’istituto scolastico, dove lo attendevano ormai da quasi tre anni, ma dopo 550 giorni di assenza, non gli è stato permesso di entrare: il professore assenteista, un docente di diritto, era già stato licenziato. È accaduto in un istituto superiore di Treviso. Il docente, un sessantenne della provincia di Taranto, in realtà non era praticamente mai stato visto in classe.

Assunto a tempo indeterminato dal 2011, negli anni aveva accumulato un totale di 550 giorni di assenza: il primo anno non aveva mai tenuto una lezione, usufruendo di un periodo di aspettativa, nei due anni successivi, si era invece assentato frequentemente per malattia, con giorni distribuiti in modo frammentario, spesso tra lunedì e sabato. A queste assenze si sarebbero aggiunte, secondo la scuola, altre assenze considerate “ingiustificate”. Lunedì mattina, il professore ha tentato di riprendere la cattedra, ma è stato fermato all’ingresso. L’istituto, completato l’intero iter previsto dalla normativa, aveva infatti già formalizzato il suo licenziamento, con l’approvazione dell’ufficio scolastico di Treviso.

