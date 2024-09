Ripristino basole a Bari vecchia, presto i lavori

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, rende noto che nei prossimi giorni sono pronti a partire i lavori previsti nell’ambito dell’accordo quadro biennale per la “riqualificazione di alcune strade nel centro storico di Bari”. L’assessore Scaramuzzi, che nei giorni scorsi ha effettuato una serie di sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi, ha disposto interventi in urgenza, volti a scongiurare pericolo per la pubblica incolumità o a prevenire episodi che possono arrecare danni a persone o a cose.

“La città vecchia è da diverso tempo al centro di una serie di flussi e transiti che inevitabilmente, a lungo andare, possono creare danni al basolato – spiega Domenico Scaramuzzi – che, a sua volta, diventa un potenziale pericolo per persone o cose. Per questo abbiamo comunicato d’urgenza alla Soprintendenza gli interventi che intendiamo eseguire nell’immediato per prenderci cura, oltre a mettere in sicurezza, uno dei luoghi più belli della nostra città. Ovviamente intendiamo intervenire secondo le prescrizioni necessarie per un basolato antico in un luogo di pregio come la nostra città vecchia, ma siamo consapevoli che questo è uno dei motivi per la scarsa durabilità dell’intervento. Nel frattempo siamo al lavoro per definire le strade ma soprattutto i marciapiedi che saranno interessati dalla programmazione della manutenzione straordinaria che ci accingiamo ad avviare in tutta la città, a cominciare dai quartieri più periferici”. Nello specifico l’azienda si occuperà dello smontaggio e del ricollocamento in quota della pavimentazione, costituita da basole in pietra, come pure della sostituzione di alcune basole che risultano ammalorate. Per questa lavorazione saranno impiegate basole aventi stessa dimensione, finitura superficiale e colorazione del tutto simile a quelle esistenti per non alterare in nessun modo lo stato dei luoghi.

Di seguito le strade interessate dai lavori: largo San Sabino (via Jacopo Calò Carducci), vico dei Gesuiti / strada dei Gesuiti angolo via Fragigena, strada del Carmine, strada Vallisa, piazza San Pietro, piazzetta 62 marinai, strada dei Dottula / strada Attolini, strada Palazzo di Città angolo Sant’Anselmo, piazza dell’Odegitria, strada Arco del Carmine e piazza Federico II di Svevia. Nel caso di piazza San Nicola, le stesse lavorazioni saranno adattate alla tipologia di pavimentazione in essere, ossia i sanpietrini, mentre in largo Albicocca si procederà con il ricollocamento del dissuasore lapideo divelto che sarà riposizionato.