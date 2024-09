Scacco allo spaccio di droga, 32 arresti a Barletta

Avrebbero organizzato una vasta rete di spaccio di droga, suddividendo la città in quattro aree, ciascuna destinata alla vendita di specifiche sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana. È accaduto a Barletta. In totale, sono circa quaranta le persone, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, coinvolte nell’indagine “Te videre”, coordinata dalla Procura di Trani e condotta dagli agenti della squadra mobile di Andria. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di estorsione e spaccio di stupefacenti. Diciannove di loro sono stati incarcerati, tredici posti agli arresti domiciliari e tre sottoposti a misure cautelari alternative. Durante le settimane di indagine, i poliziotti hanno effettuato quattro arresti in flagranza di reato.