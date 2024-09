Bari, a Carrassi è la mala movida: “Disagi sino alle 5 di mattina”

Continua l’attività di monitoraggio del sindaco della notte, Lorenzo Leonetti. “Alle ore 00:30 – ha scritto sui social – ho incontrato in via Volta una rappresentanza di cittadini residenti, abbastanza esasperati, costretti a convivere da diversi anni con una movida notturna rumorosa che non piace assolutamente. Un disagio che continua fino alle 5:00 del mattino, coinvolgendo pure piazzale de Bellis. In via Volta centinaia di ragazzi che, seppur in maniera pacifica, “occupavano” marciapiedi e carreggiata stradale costringendo gli automobilisti a manovre pericolose per l’incolumità degli stessi fruitori del luogo; a peggiorare la situazione non era la musica dei locali ma un brusio eccessivo e costante. Questo non è un bell’esempio di come vivere gli spazi pubblici in armonia. Nella prossima settimana incontrerò i titolari delle attività commerciali della zona, mi piacerebbe coinvolgere il mondo universitario per aprire anche con loro un tavolo di confronto e mediazione perché una soluzione, bisogna trovarla!”.