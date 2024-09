Bari – Cosenza: la storia. Longo: “Obiettivo continuità”

(di Nicola Lucarelli) Parola d’ordine: continuità. Dopo le convincenti vittorie ottenute contro Mantova e Frosinone, il Bari torna tra le mura amiche del ‘San Nicola’ per affrontare il Cosenza. La formazione calabrese è reduce dalla sconfitta interna rimediata contro il Sassuolo. Bari – Cosenza, match valido per la settima giornata del campionato di serie B, si giocherà domani, sabato 28 settembre, con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Il Cosenza Calcio, meglio noto come Cosenza, è una società calcistica italiana fondata il 18 novembre 1912 (l’inizio dell’attività agonistica documentata risale al 23 febbraio 1914) e cominciò a partecipare al campionato italiano di calcio nel 1927. Dal 1964 il Cosenza disputa le sue gare allo stadio San Vito-Gigi Marulla, impianto capace di ospitare 24.209 spettatori.

Il Cosenza vanta 25 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria nella quale ha esordito nel 1946-1947 e nella quale ha colto il suo massimo risultato nel 1991-1992, piazzandosi al quinto posto in classifica a due punti dalla promozione nella massima serie, e nel campionato 1988-1989 con il sesto posto. Nella sua storia il club si è aggiudicato un titolo di IV Serie nel 1958, una Coppa Anglo-Italiana nel 1983, una Coppa Italia Lega Pro nel 2015, divenendo la prima e unica squadra calabrese ad aver vinto un trofeo nazionale ed un Campionato nazionale Dante Berretti di Serie A-B nel 1992-93.

PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Cosenza sono 36 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 17 volte, 8 sono stati i pareggi, mentre i lupi silani si sono affermati 11 volte. In terra pugliese si sono disputate 18 gare e il bilancio è nettamente in favore dei galletti con 11 vittorie, 5 pareggi e solo 2 affermazioni calabresi. La vittoria più larga del Bari è quella del 30 marzo 1952: i biancorossi vinsero per 4-1 grazie alle due doppiette di Bretti e Voros.

Bari e Cosenza si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 23 dicembre scorso e la gara terminò a reti inviolate.

GLI EX – Doppi ex della sfida: : Luigi De Rosa, Dario Gay, Anthony Partipilo, Giuseppe Statella, Pietro Parente, Tomaso Tatti, Leandro Greco, Federico Giampaolo, Pietro Maiellaro, Daniele Sciaudone, Michele Camporese, Riccardo Maniero, Costante Tivelli, Gabriele Messina, Angelo Deruggiero, Mark Edusei, Alessio Brogi, Bruno Fantini, Angelo Alessio, Emanuele Brioschi, Aurelio Pavesi De Marco, Giuseppe Calzolari, Carlo Stradella, Lino Begnini, Pierluigi Frattali, Gennaro Tutino, Manuel Marras e Gennarino Ottogalli.

Ex del match saranno Alessandro Micai, Michele Camporese, Giacomo Ricci e Tommaso D’Orazio nel Cosenza.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bortolo Mutti, János Vanicsek e András Kuttik.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Non ci siamo depressi dopo le sconfitte, non dobbiamo esaltarci ora dopo 2 vittorie consecutive. Il Cosenza sta disputando un ottimo campionato ed è una squadra particolarmente ostica perchè sta vivendo un ottimo momento, nonostante l’ultima sconfitta. E’ una compagine che ti obbliga a giocare “sporco”. Squadra che vince non si cambia? E’ un semplice luogo comune e non è detto che non possa fare scelte diverse. E’ giusto che ci sia entusiamo perchè il calcio è passione e amore. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, non per le due vittorie di fila, perchè ero soddisfatto anche quando producevamo e non vincevamo. Il nostro obiettivo dev’essere la continuità di prestazioni e risultati, anche se la squadra ha ancora poche esperienze alle spalle per potersi considerare matura a tutti gli effetti”.

Per quanto concerne i singoli, Longo ha aggiunto: “Sibilli può fare anche la mezzala nel 3-5-2 perchè, con le sue caratteristiche, ha diverse collocazioni in campo. Lo stimiamo moltissimo: si sta allenando, sta bene e rimane a disposizione. Potrebbe giocare anche con Falletti. Lasagna e Maiello sono disponibili, l’unico indisponibile è Matino”.

In casa Cosenza, ha parlato il tecnico Massimiliano Alvini: “Il Bari è una squadra molto forte, oltre che espertissima. C’è grande rispetto per loro, ma a me interessa quello che vogliamo fare in campo. Sarà una partita bella da giocare, lo faremo con il nostro DNA. Dovremo essere all’altezza delle situazioni, avere le idee chiare e dare il massimo, consapevoli della forza dell’avversario”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Lella, Dorval, Lasagna, Falletti. Allenatore: Longo

COSENZA (3-4-1-2): Micai, Venturi, Camporese, Caporale, Ciervo, Charlys, Mauri, D’Orazio, Kouan, Mazzocchi, Strizzolo. Allenatore: Alvini

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Gli assistenti saranno Valerio Colarossi della sezione di Roma 1 e Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Quarto ufficiale sarà Enrico Cappai della sezione di Cagliari, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

Ecco i 25 convocati biancorossi:

PORTIERI: 1.RADUNOVIC, 22.PISSARDO, 45.MARFELLA

DIFENSORI: 3.MANTOVANI, 13.TRIPALDELLI, 23.VICARI, 25.PUCINO, 44.SIMIC, 55.OBARETIN

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 7.OLIVERI, 8.BENALI, 17.MAIELLO, 27.FAVASULI, 28.LELLA, 93.DORVAL, 94.SACO

ATTACCANTI: 9.NOVAKOVICH, 10.BELLOMO, 11.SGARBI, 15.LASAGNA, 18.MANZARI, 19.FALLETTI, 20.SIBILLI, 99.FAVILLI

foto Ssc bari