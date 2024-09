Bari, inizia la Fiera: tutto sulla viabilità, dai bus alle limitazioni

In occasione dell’87° edizione della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 28 settembre al 6 ottobre, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Amtab spa, ha definito il piano della mobilità cittadina prevedendo percorsi, potenziamento e variazioni di alcune linee del servizio di trasporto pubblico urbano in modo tale da rendere più accessibile e fruibile la manifestazione fieristica.

Di seguito si riportano le informazioni sul potenziamento dei collegamenti che raggiungono le zone limitrofe alla campionaria con l’attivazione di alcuni collegamenti speciali (di seguito specificati dal n. A.1 al n.A.3); in aggiunta, saranno effettuate straordinariamente le corse alle ore 23 delle linee ordinarie nelle domeniche del 29 settembre e 6 ottobre 2024 e saranno attivate diverse aree di sosta a disposizione dei visitatori.

A.1 – LINEA VERDE Piazza Moro – Ingresso Orientale Fiera del Levante (piazzale Triggiani) Andata: piazza Moro, via A. da Bari, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, Ingresso Orientale Fiera.Ritorno: Ingresso Orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

I bus in partenza da piazza Moro e diretti alla Fiera, previsti al punto A.1, effettueranno fermate intermedie in piazza Massari e in corso Vittorio Veneto in corrispondenza delle aree di sosta ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare), FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra).

Park & Ride Pane e Pomodoro – Piazza Massari – Ingresso Orientale Fiera del Levante (piazzale Triggiani) Ritorno: Ingresso Orientale Fiera, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, Lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, parcheggio Pane e Pomodoro (corso Trieste).

Si specifica che durante il periodo fieristico questo collegamento incorpora il servizio navetta “A” (FBN- Piazza Massari) e navetta “B” (Pane e Pomodoro – piazza Massari) e la linea 42 viene soppressa.

Non saranno effettuate le fermate della navetta “A” di corso A. De Tullio e lungomare Imperatore Augusto; altresì, saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.

A.3 – LINEA AZZURRA Area di sosta Marisabella- Ingresso Orientale Fiera del Levante (piazzale Triggiani)

Circolare: Interno parcheggio Marisabella, varco della Vittoria, corso Vittorio Veneto, Ingresso Orientale Fiera (piazzale Triggiani), corso Vittorio Veneto, varco Caracciolo, interno parcheggio Marisabella.

nelle giornate e negli orari indicati, così come disposto dall’Autorità Portuale, sarà attivato il varco Caracciolo in sostituzione del Varco della Vittoria: dalle ore 07 del 28/9 alle ore 01 del 30/09/2024 dalle ore 07 del 05/10 alle ore 01 del 07/10/2024

TARIFFE COLLEGAMENTI SPECIALI A.1: il costo del biglietto è di € 1 per la corsa di andata e € 1 per la corsa di ritorno A.2 : il costo del biglietto è di € 1per la corsa di andata e € 1per corsa di ritorno A.3: il servizio trasporto è gratuito agli utilizzatori dell’area di sosta Marisabella

“PARK & RIDE” Il servizio di “Park & Ride” durante il periodo fieristico sarà fruibile osservando la seguente formula: · dal lunedì al sabato € 1 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente per tutte le aree di sosta; · le domeniche € 1+ € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente, solo per “Pane e Pomodoro”; · le domeniche € 5per ogni mezzo lasciato in sosta e i trasportati non pagano, per “Vittorio Veneto” lato mare/lato terra.

LINEE ORDINARIE

Si evidenzia, inoltre, che le zone limitrofe alla campionaria sono comunque raggiungibili utilizzando il servizio offerto dalle linee ordinarie di seguito elencate: · linea 1: piazza Moro – S. Spirito · linea 2: Polivalente – Piscine Comunali · linea 2/: via Mimmo Conenna – Complesso S. Anna · linea 6: Parco Domingo – Piscine Comunali · linea 22: Mungivacca – Piscine Comunali · linea 27: Parco Domingo – Piscine Comunali · linea 53: San Paolo – piazza Moro

Attivazione straordinaria della corsa alle ore 23 nelle domeniche 29 settembre e 6 ottobre

Nelle domeniche fieristiche del 29 settembre e del 6 ottobre, è stata predisposta l’attivazione straordinaria di una corsa alle ore 23:00; tale corsa supplementare, comporterà la diversificazione delle ultime partenze dai rispettivi capolinea, come di seguito indicato: · linea1 : da Piazza Moro ore 23:00; da S. Spirito ore 22:00; · linea 2: dalle Piscine Comunali ore 23:00; dal Polivalente Japigia ore 22:10; · linea 3: da Piazza Moro ore 23:00; dall’Osp. S. Paolo ore 22:00; · linea 4: da Piazza Moro ore 23:00; dall’Ist. Agronomico ore 22:00; · linea 6: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22:00; · linea 11: da Piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:10; · linea 11/: da Piazza Moro ore 23:00; da Loseto ore 21:45; · linea 12: da Piazza Moro ore 23:00; da Via Fenicia ore 22:00; · linea 12/: da Piazza Moro ore 23:00; da Via Fenicia ore 22:00; · linea 13: da Piazza Moro ore 23:00; da Via E. Dalfino ore 22:00; · linea 19: da Piazza Moro ore 23:00; da Enziteto ore 22:00; · linea 20: da Piazza Moro ore 23:00; dal Parco Adria ore 22:30; · linea 21: da Piazza Moro ore 23:00; da Madonna delle Grazie ore 22:00; · linea 22: dalle Piscine ore 23:00; da Via Torre di Mizzo ore 22:00; linea 27: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22.00; · linea 53: da Piazza Moro alle ore 23:00; da Via De Blasi ore 21:45.

Il costo del titolo di viaggio per le linee ordinarie è quello previsto dalle vigenti tariffe.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800450444 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 5 alle ore 23.30; la domenica e i festivi dalle ore 7 alle ore 20.

Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione.

AREE DI SOSTA

Le aree di sosta e le relative tariffe applicate in occasione della campionaria sono disponibili a questo link.

La durata del servizio su strada per tutto il periodo fieristico sarà dalle ore 7 alle 22 nelle giornate di sabato e domenica, mentre dalle ore 7 alle ore 21 nelle giornate dal lunedì al venerdì.

Le aree di sosta Pane e Pomodoro, ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare), FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra) e Marisabella sono collegate alla Fiera con navette.

Per la durata della 87 Fiera del Levante pubblicata l’ordinanza che dispone le limitazioni al traffico nell’area adiacente alla Fiera, come di seguito elencate:

I. Per la durata della Fiera del Levante, dalle ore 00.01 del giorno 28 settembre alle ore 24 del 6 ottobre sono adottati i seguenti provvedimenti:

1. È istituito il divieto di fermata su piazzale Triggiani per tutti i mezzi, ad eccezione di quelli autorizzati nelle aree loro riservate:

in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico, lato sinistro aree adibite alla sosta dei taxi e stalli riservati ai disabili, lato destro (fronte biglietteria) aree adibite ai mezzi di soccorso, forze di pubblica sicurezza, veicoli elettrici in ricarica; stalli riservati ai bus urbani in adiacenza all’ isola spartitraffico centrale ivi presente (con esclusione dei mezzi di trasporto pubblico extraurbani);

2. È istituito il “divieto di fermata” sulle carreggiate delle seguenti strade:

a. via Mercadante, ambo i lati;

b. zona antistante la Caserma dei VV.F. posta di fronte allo Stadio della Vittoria;

c. via Verdi, tratto compreso tra via di Maratona fino a via Giordano, lato fronte Fiera;

d. viale di Maratona, di fronte all’accesso al parcheggio situato tra via Napoli e via Mascagni, mediante piantane mobili per lo spazio e i tempi necessari come valutato dalla Polizia Locale;

e. via San Francesco alla Rena, lato nord, nella direzione di marcia che va da via Caracciolo verso via Bisignani.

3. È istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti aree prospicienti gli ingressi della Fiera del Levante:

a. Cancello Orientale – largo Triggiani;

b. Cancello Agricoltura – viale V. E. Orlando;

c. Cancello Edilizia – largo A. De Palo;

d. Cancello Verdi – via G. Verdi;

e. Cancello S. Francesco – via Giordano;.

f. Cancello Monumentale – piazzale Vittorio Emanuele III;

g. Cancello Lepanto – tra viale Adriatico e piazzale Vittorio Emanuele III;

4. È istituita la sosta riservata ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano su parte di piazzale Triggiani;

5. È istituito il divieto di fermata su via P. Pinto (lato mare) per una lunghezza di metri 30 a partire dall’incrocio con il piazzale Vittorio Emanuele III, con eccezione per i mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

6. Sul piazzale Triggiani e sul piazzale Vittorio Emanuele III, in adiacenza agli ingressi al quartiere fieristico, sono riservati: area per la sosta dei mezzi di soccorso pubblico, n. 8 posti aree riservate alla sosta per disabili, area adibita alla sosta taxi;

7. Sul marciapiede del piazzale Triggiani lato zona taxi, n. 10 posti aree riservati alla sosta ciclomotori/motocicli;

8. È istituita un’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede compreso tra viale Orlando, lato Fiera del Levante e piazzale Triggiani eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera;

9. È istituita un’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede lato Fiera del Levante sul Lungomare Starita nel tratto compreso tra via Adriatico, e piazzale Triggiani eccetto le aree prospicienti i varchi dell’Asl Bari;

10. È istituita un’area riservata alla sosta per disabili su viale Orlando lato Fiera nella prima rientranza destinata a parcheggio dall’intersezione con lungomare Starita sino al primo varco carrabile del quartiere fieristico;

11. È istituita l’area riservata alla sosta per cicli e motocicli sul marciapiede del viale Orlando, lato Fiera del Levante, eccetto le aree prospicienti i varchi comprensorio della Fiera, nel tratto compreso tra il lungomare Vittorio Veneto e l’area antistante la caserma dei VV.F.;

12. Sono istituite n. 7 aree riservate alla sosta per disabili in largo A. De Palo, a pettine sul lato sinistro guardando il cancello dell’ingresso Edilizia;

13. Sono istituite n. 3 aree riservate alla sosta per disabili via Palo Pinto (antistante Deloitte);

14. È istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli eccetto bus e mezzi di servizio, all’interno del capolinea dell’AMTAB posto all’intersezione tra la via di Maratona e la via Verdi.

II. È istituito temporaneamente dalle ore 7 del giorno 28 settembre alle ore 01 del 7 ottobre il seguente “percorso obbligatorio per i mezzi pesanti” con portata a pieno carico superiore a 3,5 t:

a. in ingresso al “Porto Commerciale”: S.S.16, via Napoli, via Caracciolo, “varco portuale Caracciolo”;

b. in uscita dal “Porto Commerciale”: “varco portuale Caracciolo”, via Caracciolo, via Napoli, S.S.16.;

III. Temporaneamente, dal 28 settembre al 6 ottobre, è istituita la sosta a pagamento gestita dalla società AMTAB spa sulle strade pubbliche e aree comunali di seguito riportate:

1. Area comunale su via Madonna della Rena in via Francesco Portoghese;

2. Area comunale recintata – MERCATO – in via Francesco Portoghese (prolungamento Mascagni) ;

3. Area comunale in via Mario Bisignani utilizzata per il “Mercatino” ;

4. Area comunale in“via Mario Bisignani, di fronte all’area utilizzata per il “Mercatino”;

5. Area comunale su viale V.E. Orlando, ambo i lati;

6. Area comunale su strada complanare viale Vittorio Veneto;

7. Area comunale su viale di Maratona (tratto da via Napoli a via Verdi, su entrambi i lati e per entrambe le direzioni);

8. Area comunale su via Bellini (tratto compreso tra via Mascagni e via Verdi);

9. Area comunale su via Verdi, dal lato muro perimetrale fiera (Parete Edilizia). La sosta a pagamento dovrà essere prevista lungo tutto il lato perimetrale a partire dall’ingresso Edilizia sino all’ingresso fiera di via Verdi;

10. Area comunale su via Umberto Giordano;

La sosta a pagamento sarà prevista su entrambi i lati, a partire dal lungomare sino a via Verdi su entrambi i lati.

11. Area comunale su via Paolo Pinto (lato mare) tratto compreso tra via U. Giordano e via Adriatico;

12. Area interna Arena della Vittoria;

13. Area recintata individuata come “Piscine Comunali” (area adiacente capolinea AMTAB);

14. Area recintata individuata come “Stadio del Nuoto”;

15. Area comunale su “via San Francesco alla Rena”, lato sud, nella direzione di marcia che va da via Bisignani verso via Caracciolo.

La sosta a pagamento è istituita dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 21 e il sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 22.

V. Tutti i provvedimenti in contrasto con la presente sono momentaneamente e provvisoriamente sospesi e divengono nuovamente efficaci all’esaurimento dei termini previsti dal presente disposto.

La Polizia locale potrà inoltre modificare i limiti indicati nella presente Ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant’altro utile per garantire la sicurezza stradale.