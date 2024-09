Cremonini, il nuovo brano e l’atteso tour negli stadi

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Ora che non ho più te” – Cesare Cremonini

Quasi 25 anni fa, un giovane ragazzo bolognese faceva ballare e gridare a squarcia gola un giovane pubblico sulle note di “50 special”.

Oggi a 25 anni di distanza, il grande artista bolognese fa ancora vibrare il suo pubblico, lo fa ballare e gridare allo stesso modo, donando ancora più emozione, come solo i veri cantautori sanno fare.

Cesare Cremonini torna ancora a stupirci con “Ora che non ho più te”, primo singolo estratto dal nuovo disco di cui ancora non si conosce la data di uscita.

Il brano è reale, vivo, semplice come forse lo è un amore o la fine di un amore.

È una nostalgica felicità, un dialogo con il passato senza rancori e tristezza. È una città che si spegne per poter vedere il cielo che si illumina, come se fosse una bella speranza, un nuovo e più lucente punto di vista.

“Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me. “Ora che non ho più te non riposo mai”. Non c’è stato niente di più vero per me. Non servono metafore, quando non riposi più, quando non riesci più a dormire. Poi la nuova musica uscendo ti veste di nuovo, tutto all’improvviso cambia. Sei padrone, per alcuni secondi, del tuo destino”. Cesare descrive così la sua nuova creazione.

“Mi accorgo adesso che te ne vai – Tra le mie mani sei piccola – Muovi le ali sei libera”.

Ancora una volta, si può scorgere un richiamo al suo grande mentore Dalla che, nella sua “Cara”, cita la libertà e l’amore con la stessa similitudine della mano “Se hai paura a andar lontano, puoi volarmi nella mano”. È una mano che accoglie per proteggere ma che allo stesso tempo si fa da trampolino per lasciare che si possa volare verso nuovi orizzonti.

Oltre al nuovo singolo, Cremonini ha annunciato ai fan il suo tour negli stadi del 2025. Dopo il successo straordinario del precedente tour, che ha visto decine di migliaia di persone riunirsi sotto il segno della sua musica, l’artista è pronto a tornare nei palchi più grandi d’Italia. Il tour si apre l’8 Giugno a Lignano e chiude il 17 Luglio a Roma. I biglietti sono già in vendita.