Il Salone Nautico pugliese festeggia i primi 20 anni

Il Salone Nautico di Puglia festeggia i primi 20 anni, la nuova edizione è stata presentata oggi in Regione e si svolgerà a Brindisi dal 10 al 14 ottobre. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Gianfranco Lopane, il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, il presidente dello SNIM Giuseppe Meo, il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese, e il capitano di vascello della Direzione Marittima Marcello Notaro. “Brindisi – ha detto Emiliano – è molto importante per noi tutti, da qualche anno a questa parte la Regione sostiene con forza e con il suo contributo economico il Salone della Nautica della città di Brindisi. Chi è appassionato potrà visitare una esposizione di grande qualità direttamente collegata e ispirata dal Salone Nautico di Genova. Un lavoro importante che ha messo insieme un distretto della nautica, la formazione delle persone, la dimensione turistica ma anche quella professionale. Brindisi, città della nautica pugliese, avrà il suo momento di evidenza dal 10 al 14 ottobre in una fiera davvero straordinaria”.

“La nautica rappresenta uno degli elementi più distintivi per il nostro prodotto mare all’interno della strategia complessiva del turismo pugliese”, ha affermato l’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Gianfranco Lopane. “A poca distanza dall’inizio della ventesima edizione – ha affermato il presidente del Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo – la macchina organizzativa è in piena attività e vede coinvolto l’intero territorio brindisino, storicamente terminale di una grande via di comunicazione del Mediterraneo e oggi pienamente consapevole dell’importanza che lo Snim ha assunto da 20 anni nel panorama nazionale della nautica, con ritorni concreti a livello economico ed occupazionale”. Per il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese “il salone nautico è diventato una vetrina mondiale, inserito in una road map internazionale e presentato a Dubai, Cannes, Parigi, Dusseldorf”.