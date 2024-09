Italia divisa in due, pioggia e fresco al nord. Al sud ancora caldo

Sarà un weekend caratterizzato da veloci temporali e aria fredda quello che ci aspetta, con l’Italia per l’ennesima volta divisa in due. Piogge e temperature più fresche al nord e sole e caldo al sud. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore il maltempo sarà ancora protagonista su Lombardia orientale, Liguria di Levante e Triveneto; alcuni fenomeni raggiungeranno anche la Toscana. Le massime saranno sotto i 25°C al nord, fino a 35°C in Sicilia. Il weekend vedrà un nuovo cambiamento: nella giornata di sabato dei temporali si sposteranno dal nordest e dalla Romagna, verso la Toscana, Lazio e medio Adriatico. Qualche piovasco è atteso sabato anche sul Basso Tirreno, con temperature ancora elevatissime all’estremo sud. “Tra Sicilia e Puglia – afferma Sanò – toccheremo i 33-35°C”.

Domenica invece il meteo cambierà, avremo la rotazione dei venti da nord e le temperature massime scenderanno anche al sud sotto i 30°C. Al centronord sarà, invece, pieno autunno, anche se soleggiato, salvo sulle regioni del Medio Adriatico che saranno grigie ed instabili con rovesci. Nel dettaglio: – Venerdì 27. Al nord: ultime piogge dalla Lombardia verso il Triveneto, ancora rovesci sparsi su Liguria di Levante e zone circostanti. Al centro: rovesci sulla Toscana settentrionale e orientale. Al sud: bel tempo prevalente e molto caldo. – Sabato 28. Al nord: peggiora dal Triveneto verso l’Emilia Romagna. Al centro: temporali a macchia di leopardo, sparsi. Al sud: sole e molto caldo fino a 35°C, qualche piovasco sul Basso Tirreno. – Domenica 29. Al nord: soleggiato, ma più fresco. Al centro: locali rovesci sulla fascia adriatica. Al sud: calo termico e qualche nuvola. – Tendenza: da martedì 2 altre due perturbazioni con l’Italia sott’acqua.