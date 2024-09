Nicoletta Costa a Bari per la stagione della Casa di Pulcinella

Saranno due giorni di condivisione e divertimento quelli che attendono i fan del coniglio più amato della letteratura per l’infanzia: domani sabato 28 e domenica 29 settembre, il Granteatrino porterà in scena “Buon compleanno Giulio Coniglio” alla presenza di Nicoletta Costa, per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni. Nato nel 1999 dalla geniale matita di Nicoletta Costa, Giulio Coniglio compie venticinque anni ed è pronto per nuove e ancor più colorate avventure. Giulio rappresenta alla perfezione i sentimenti e i desideri dei più piccoli creando una originale empatia con tutti i suoi giovanissimi lettori-spettatori. Lo spettacolo con pupazzi e narratori è rivolto ai tanti bambini che negli anni si sono immedesimati in Giulio Coniglio e nel suo dolce e poetico stupore nei confronti delle bellezze della Natura.

“Buon compleanno Giulio Coniglio” è uno spettacolo che vanta la regia di Paolo Comentale, con Anna Chiara Castellano Visaggi e Chiara Bitetti, su scene di Annachiara Castellano Visaggi e Giulia Mininni, la scenotecnica di Raffaele Colaprice, i pupazzi burattini e gli oggetti di scena Lucrezia Tritone. Nella nuova produzione del Granteatrino si avvicina il compleanno di Giulio Coniglio, ma lui è così distratto che se ne è dimenticato. Per fortuna ci sono i suoi amici a pensarci. È una storia che parla una lingua universale e racconta la meraviglia del mondo: prati verdi, cieli azzurri, i fiori, la pioggia, ma anche gli amici, quelli che contano e gli affetti più cari. Lo spettacolo sarà replicato i prossimi 12 e 13 ottobre alle 18.00. Il progetto è inserito nell’ambito della Festa dei Lettori 2024 a cura del Presidio Granteatrino, promosso dalla Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con l’associazione Presidi del Libro.

Sabato 28 settembre alle 10.00, Nicoletta Costa incontrerà i lettori nella Libreria Laterza, alle 17.00 è previsto un firma copie all’interno della Casa di Pulcinella, e alle 18.00 la prima di “Buon compleanno Giulio Coniglio”. Domenica 29 settembre, alle 10.30 l’incontro con gli insegnanti sempre nella Casa di Pulcinella, per offrire ai docenti la possibilità di entrare in punta di piedi nell’officina creativa dell’artista e alle 18.00 la replica dello spettacolo. Infine lunedì 30 settembre, alle 10.00 una matinée per le scuole. Sempre domenica 29 settembre, subito dopo l’incontro con Nicoletta Costa, il direttore artistico della Casa di Pulcinella, Paolo Comentale, presenterà il ricco cartellone degli spettacoli programmati per le scuole. “Facciamo che io sarò” è il titolo della nuova Stagione che vuole creare veri e propri ‘momenti da favola’, con le storie più amate, nuove o rielaborate da autentici artigiani del palcoscenico in una sorprendente commistione di linguaggi: burattini, pupazzi, figure, narrazione, musica, ombre, circo, magia. Quindici i titoli in cartellone fino al 31 dicembre: 25 appuntamenti per le famiglie e 6 appuntamenti per adulti con la compagnia Diaghilev.

Tra i tanti spettacoli si segnala il vincitore del premio Ubu 2023, “Anima e Cuore” di Is Mascareddas, 30 novembre e 1 dicembre, ore 18.00 (per tutti). Uno spettacolo di varietà in cui i burattini sono interpreti di brillanti sketch da un lato, ma anche portavoce dei disagi quotidiani che tagli alla cultura e crisi economica hanno portato. Un teatro che "cade a pezzi" e un fosso aggiustato alla meno peggio in cui gli attori costantemente rischiano di cadere, un equilibrio precario metafora della loro condizione. Anima e Cuore sono gli ingredienti che un burattinaio deve trasferire nel corpo del burattino perché possa verificarsi il prodigio tutto peculiare del Teatro di Animazione in cui un oggetto inanimato, agli occhi del pubblico, prende vita. Nello spettacolo il pubblico diviene parte integrante e interattiva. E “Officina Prometeo” di Florian Metateatro il 5 e 6 ottobre prossimi, sempre alle 18.00 (bambini 5-10 anni).

La storia di come furono inventati tutti gli animali, compresa quella strana bestia senza corna o zanne capace di creare cose mirabolanti come enormi città pullulanti di vita e monumenti da lasciare a bocca aperta: gli umani. Il mito di Prometeo parla della natura stessa dell’essere umano, di cosa lo rende quello che è: un animale unico nel suo genere, capace di ragionamenti profondi, contorti, come quello che lo porta a chiedersi: “chi sono?”. Un inizio con il botto che segue il riconoscimento particolarmente importante ottenuto da Paolo Comentale. La Commissione Patrimonio, Musei e Centri di Documentazione di UNIMA International, infatti, ha conferito a Comentale e alla Casa di Pulcinella, un Certificato di Riconoscimento per la Conservazione del Patrimonio dei Burattini. La giuria ha riconosciuto il grande contributo fornito dal direttore artistico del Teatro, alla conoscenza e all’apprezzamento dell’arte del burattino approfondendo la ricerca e lo studio del teatro di figura, creando una scuola di formazione per burattinai strutturata a livello universitario con lezioni sulla storia del teatro di figura, laboratori di costruzione e animazione, visione di spettacoli particolarmente significativi, e scrivendo libri per bambini inerenti al teatro di figura.

L’assegnazione del Certificato implica anche una iscrizione nella World Puppet Encyclopedia of Puppetry Una stagione per piccoli spettatori con Grandi sogni – ha affermato Paolo Comentale – una stagione speciale all’insegna di un grande ritorno. Dopo oltre vent’anni torna alla Casa di Pulcinella per aprire la nuova stagione teatrale Nicoletta Costa, celebre autrice per l’infanzia conosciuta in Italia e all’estero. Per l’occasione il Granteatrino presenterà la prima nazionale dello spettacolo “Buon compleanno Giulio coniglio” allestito appositamente per i 25 anni del personaggio creato da Nicoletta. Il titolo della stagione “Facciamo che io sarò” rappresenta in sintesi il nostro progetto artistico: piccoli spettatori alle prese con grandi sogni.