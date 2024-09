Alvini ferma la marcia di Longo: 1 – 1 al ‘San Nicola’

Il Bari non riesce ad ottenere la terza vittoria consecutiva. La formazione guidata da Longo impatta per 1-1 tra le mura del ‘San Nicola’ contro un ostico ed organizzato Cosenza. La compagine biancorossa non ha ripetuto le buone prestazioni messe in mostra contro Mantova e Frosinone, complice anche l’ottimo atteggiamento tattico della formazione di Alvini. L’ingenuità di Lella (espulso per una gomitata al minuto 53) ha inevitabilmente spostato gli equilibri e trasmesso coraggio alla formazione ospite che hanno ottenuto la rete del pareggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Fumagalli, dopo un tocco di braccio di Coli Saco.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cosenza, il tecnico del Bari Moreno Longo recupera Simic, ma non può contare su Matino per un fastidio alla caviglia. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: conferma per dieci undicesimi della formazione scesa in campo contro il Frosinone, con l’unica eccezione rappresentata dalla presenza di Lasagna al posto di Novakovich. Nel Cosenza, il tecnico Massimiliano Alvini ha tutti a disposizione: recuperati anche Fumagalli e Ciervo. L’allenatore nativo di Fucecchio schiera i suoi con il modulo 3-5-2: subito in campo l’ex Giacomo Ricci.

PRIMO TEMPO: Parte subito forte il Bari e va vicino al gol al minuto 1 con Lella che calcia di poco alto su invito di Lasagna. Bari ancora al tiro al minuto 9 con Falletti che manda alto dal limite dell’area. Ci prova anche Vicari al minuto 24, ma il suo colpo di testa ravvicinato viene deviato in corner da Ricci. Cosenza pericoloso al minuto 26 con Ricciardi, ma Radunovic è bravo a chiudere in uscita bassa. La squadra di Alvini è ben messa in campo e per i galletti risulta difficile creare gioco ed occasioni. Sussulto dei padroni di casa al minuto 39 con Falletti che colpisce il palo con un tiro radente deviato da un difensore calabrese. È solo il preludio al gol che arriva sul corner seguente con Pucino che svetta più in alto di tutti e supera Micai. E’ l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per gli ospiti: fuori Kouan dentro Florenzi. Ospiti pericolosi al minuto 50 con Ricciardi che entra in area da destra, ma il suo traversone che non trova compagni pronti alla devizione. Episodio chiave al minuto 53: Lella viene espulso dopo una gomitata a Caporale in area di rigore del Cosenza. Spunto di Lasagna al minuto 58 ma il suo assist per l’accorrente Dorval viene deviato da un difensore ospite. Primo cambio nel Bari al minuto 67: fuori Falletti dentro Sibilli. Dorval perde palla al minuto 70 e favorisce un contropiede della squadra di Alvini che si conclude con un tiro a lato di Ciervo. Contropiede dei biancorossi al minuto 76: Lasagna serve Sibilli in area, ma l’ex calciatore del Pisa viene fermato dai difensori calabresi. Doppio cambio per Longo al minuto 81: fuori Maita e Dorval dentro Obaretin e Coli Saco. Secondo episodio chiave del match al minuto 84: Coli Saco tocca con il braccio una palla crossata da Florenzi. Dopo una revisione al Var, l’arbitro Marchetti assegna il calcio di rigore che Fumagalli trasforma. Il Cosenza continua a spingere e va ancora al tiro con Florenzi, ma Radunovic sventa in corner. Ultimi due cambi per i padroni di casa in pieno recupero: dentro Favasuli e Novakovich, fuori Lasagna e Oliveri. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Marchetti. Bari – Cosenza edizione 2024/25 è storia. Allo stadio “San Nicola” termina 1 -1.

PAGELLE: Maita 7 polmoni. Lella che ingenuità!

Radunovic 6,5, Pucino 7, Vicari 6,5, Mantovani 6, Oliveri 6, Lella 5, Benali 6, Maita 7 (81′ Coli Saco 5), Dorval 6 (81′ Obaretin sv), Falletti 6 (67′ Sibilli 6), Lasagna 6

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 40′ Pucino 87′ Fumagalli rig.

Ammoniti: Oliveri, Charlys, Mantovani

Espulsi: Lella

Tiri in porta: 1 – 4

Corner: 7 – 4

Possesso palla: 49% 5 %

Spettatori: 17.538 (7.154 abbonati; 1.283 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Oliveri, Lella, Benali, Maita, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Sibilli, Favasuli, Obaretin, Saco, Favilli

COSENZA: Micai (c), Camporese, Charlys, Fumagalli, Ricciardi, Caporale, Venturi, Josè Mauri, Kouan, Mazzocchi, Ricci

Panchina: Vettoriel, Cimino, Sankoh, D’Orazio, Delle Mura, Ciervo, Rizzo Pinna, Zilli, Strizzolo, Florenzi, Kourfalidis, Hristov

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Assistenti: Valerio Colarossi della sezione di Roma 1 e Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Quarto ufficiale: Enrico Cappai della sezione di Cagliari. VAR: Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

(di Nicola Lucarelli)

Foto Ssc Bari