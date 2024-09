Assaltati tre bancomat nel Barese, in corso le indagini

Assalto a tre bancomat nel Barese. È accaduto in particolare a Molfetta, alla Banca nazionale del lavoro situata in via Salepico, in pieno centro. I fatti sono accaduti intorno alle tre e venti del mattino. Secondo quanto emerso, gli autori del gesto, avrebbero inserito materiale esplosivo all’interno degli erogatori per poi darsi alla fuga. Ancora ignoto l’ammontare del bottino. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che, coordinati dalla Procura di Trani, hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini di videosorveglianza.

Foto repertorio