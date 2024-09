Bari, potenziati i trasporti per la Fiera: oggi il taglio del nastro

Tutto pronto per l’edizione numero 87 della Campionaria internazionale della Fiera del Levante che sarà inaugurata questa mattina alle ore 10 e resterà aperta sino a domenica 6 ottobre. Il tema del 2024 è “Oltre i confini, dove l’Oriente incontra l’Occidente”. Le porte del quartiere fieristico apriranno tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30 per l’area espositiva, tranne il primo giorno. Dopo l’inaugurazione, il via ufficiale è dalle 14.30. La Fiera resterà aperta anche di sera per gli eventi gratuiti che si svolgeranno nell’area 47 Ovest sino a mezzanotte. Il costo del biglietto ai botteghini è di 5 euro per persona, ridotto a 2,50 euro se si acquista online sul sito www.fieradellevante.it. Gli stessi biglietti, sia cartacei sia digitali, consentono di accedere agli eventi serali previa conversione in braccialetti.

La conversione avviene all’interno di un point in viale Albania (ogni giorno a partire dalle 13.30) fino a esaurimento posti ed è valida soltanto per lo spettacolo in programma per la stessa giornata. Verranno consegnati prima i braccialetti per i posti a sedere, poi per quelli in piedi. Per le persone con disabilità, all’interno dell’area eventi, è prevista una zona con posti limitati. In questo caso ci si può prenotare inviando una mail all’indirizzo: ingressi.nfdl@gmail.com. In nessun caso verrà consentito l’accesso senza braccialetto. Si può entrare in fiera dagli ingressi Orientale, Edilizia e Agricoltura. È possibile annullare o modificare il ticket in una delle biglietterie della fiera entro la giornata indicata sullo biglietto stesso. Non sarà possibile, invece, accedere con un biglietto predatato. Altro divieto: entrare e uscire nell’arco della stessa giornata. Una volta usciti, sarà necessario acquistare un nuovo biglietto per rientrare. Possono accedere gratuitamente alla fiera: le persone con disabilità (più un loro accompagnatore); i bambini al di sotto dei 10 anni; i giornalisti, le forze dell’ordine, le forze armate, i vigili del fuoco e i componenti dell’Associazione espositori e fiere italiane (Aefi) minuti di tesserino.

Saranno, inoltre, potenziati i servizi Amtab con il potenziamento dei collegamenti che raggiungono le zone limitrofe alla campionaria con l’attivazione di alcuni collegamenti speciali (di seguito specificati dal n°A.1 al n°A.3); saranno effettuate straordinariamente le corse alle ore 23 delle linee ordinarie nelle domeniche del 29 settembre e 06 ottobre 2024 e saranno attivate diverse aree di sosta necessarie alla funzionalità della manifestazione fieristica.

A.1 – LINEA VERDE

Piazza A. Moro – Ingresso Orientale Fiera del Levante ( P.le Triggiani)

Andata: Piazza Moro, Via A. da Bari, Via Piccinni, Via Cairoli, Piazza Massari, Corso

Vittorio Veneto, Ingresso Orientale Fiera.

Ritorno: Ingresso Orientale Fiera, Corso Vittorio Veneto, Piazza Massari, Corso Vittorio

Emanuele, Via Quintino Sella, Corso Italia, P.zza Moro.

I bus in partenza da P.zza Moro e diretti alla Fiera così come previsti al punto A.1

effettueranno fermate intermedie in P.zza Massari ed in Corso Vittorio Veneto in

corrispondenza delle aree di sosta ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare),

FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra).

A.2 – LINEA BLU

Park & Ride Pane e Pomodoro – Piazza Massari – Ingresso Orientale Fiera del

Levante (P.le Triggiani)

Andata: P&R Pane e Pomodoro (Corso Trieste), Lungomare Nazario Sauro, Lungomare

Di Crollalanza, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Massari, Corso Vittorio Veneto, Ingresso

Orientale Fiera.

Ritorno: Ingresso Orientale Fiera, Corso Vittorio Veneto, Piazza Massari, Corso Vittorio

Emanuele, Lungomare Di Crollalanza, Lungomare Nazario Sauro, parcheggio Pane e

Pomodoro (Corso Trieste).

Si specifica che durante il periodo fieristico il suddetto collegamento incorpora il servizio navetta “A” (FBN- Piazza Massari) e navetta “B” (Pane e Pomodoro – Piazza Massari); linea 42 viene soppressa. Non saranno effettuate le fermate della navetta “A” di Corso A. De Tullio e Lungomare Imperatore Augusto; altresì, saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo la predetta variazione di percorso.

A.3 – LINEA AZZURRA

Area di sosta Marisabella- Ingresso Orientale Fiera del Levante (P.le Triggiani)

Circolare: Interno Parcheggio Marisabella, Varco della Vittoria, Corso Vittorio Veneto,

Ingresso Orientale Fiera (Piazzale Triggiani), Corso Vittorio Veneto, Varco Caracciolo,

interno Parcheggio Marisabella.

N.B. nelle giornate e negli orari indicati, così come disposto dall’Autorità Portuale, sarà

attivato il varco Caracciolo, in sostituzione del Varco della Vittoria:

o dalle ore 07:00 del 28/9 alle ore 01:00 del 30/09/2024

o dalle ore 07:00 del 05/10 alle ore 01:00 del 07/10/2024

TARIFFE COLLEGAMENTI SPECIALI

A.1: il costo del biglietto è di € 1,00 per la corsa di andata e € 1,00 per la corsa di ritorno

A.2 : il costo del biglietto è di € 1,00 per la corsa di andata e € 1,00 per corsa di ritorno

A.3: il servizio trasporto è gratuito agli utilizzatori dell’area di sosta Marisabella

LINEE ORDINARIE

Si evidenzia, inoltre, che le zone limitrofe alla campionaria sono raggiungibili utilizzando il

servizio offerto dalle linee ordinarie di seguito elencate: -Linea 1: Piazza Moro – S. Spirito -Linea 2: Polivalente – Piscine Comunali -Linea 2/: Via Mimmo Conenna – Complesso S. Anna -Linea 6: Parco Domingo – Piscine Comunali -Linea 22: Mungivacca – Piscine Comunali -Linea 27: Parco Domingo – Piscine Comunali -Linea 53: San Paolo – P.zza Moro

ATTIVAZIONE STRAORDINARIA DELLA CORSA ALLE ORE 23:00

NELLE DOMENICHE DEL 29 SETTEMBRE e 06 OTTOBRE 2024

Nelle domeniche fieristiche del 29 e del 06 ottobre 2024, è stata predisposta l’attivazione

straordinaria di una corsa alle ore 23:00; tale corsa supplementare, comporterà la

diversificazione delle ultime partenze dai rispettivi capolinea, come di seguito indicato:

linea1 : da Piazza Moro ore 23:00; da S. Spirito ore 22:00;

linea 2: dalle Piscine Comunali ore 23:00; dal Polivalente Japigia ore 22:10;

linea 3: da P.zza Moro ore 23:00; dall’Osp. S. Paolo ore 22:00;

linea 4: da Piazza Moro ore 23:00; dall’Ist. Agronomico ore 22:00;

linea 6: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22:00;

linea 11: da P.zza Moro ore 23:00; da Loseto ore 22:10;

linea 11/: da P.zza Moro ore 23:00; da Loseto ore 21:45;

linea 12: da P.zza Moro ore 23:00; da Via Fenicia ore 22:00;

linea 12/: da P.zza Moro ore 23:00; da Via Fenicia ore 22:00;

linea 13: da P.zza Moro ore 23:00; da Via E. Dalfino ore 22:00;

linea 19: da P.zza Moro ore 23:00; da Enziteto ore 22:00;

linea 20: da P.zza Moro ore 23:00; dal Parco Adria ore 22:30;

linea 21: da Piazza Moro ore 23:00; da Madonna delle Grazie ore 22:00;

linea 22: dalle Piscine ore 23:00; da Via Torre di Mizzo ore 22:00;

linea 27: dalle Piscine Comunali ore 23:00; da Parco Domingo ore 22.00;

linea 53: da P.zza Moro alle ore 23:00; da Via De Blasi ore 21:45.

Per usufruire del servizio offerto dalle linee ordinarie l’Utente dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800450444 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 05:00 alle ore 23:30; la domenica e i festivi dalle ore 07:00 alle ore 20:00. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante

lo svolgimento della manifestazione.

AREE DI SOSTA – Le aree di sosta e le relative tariffe applicate in occasione della campionaria sono evidenziate nell’allegato “87^ Fiera del Levante – Aree di sosta”. – La durata del servizio su strada per tutto il periodo fieristico sarà dalle ore 07:00 alle ore 22:00 nelle giornate di sabato e domenica, mentre dalle ore 07:00 alle ore 21:00 nelle giornate dal lunedì al venerdì. – Le aree di sosta Pane e Pomodoro, ex Multiservizi (Vittorio Veneto lato mare), FBN/Quasimodo (Vittorio Veneto lato terra) e Marisabella sono collegate alla Fiera con navette.

“PARK & RIDE”

Il servizio di “Park & Ride” durante il periodo fieristico sarà fruibile osservando la seguente formula: dal lunedì al sabato € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente per tutte le aree di sosta; le domeniche € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente, solo per “Pane e Pomodoro”; le domeniche € 5,00 per ogni mezzo lasciato in sosta e i trasportati non pagano,

per “Vittorio Veneto” lato mare/lato terra.