Bari, prende a sprangate auto e ferisce gestori di un locale

Grave episodio di aggressione a San Pasquale, vicinanze chiesa San Marcello alle ore 23,55 circa . Nella serata di mercoledì sera un locale sito in via Giulio Pastore è stato preso d’assalto unitamente ai gestori e proprietari che hanno riportato lesioni personali: frattura del tarso e metatarso. La denuncia è dei consiglieri municipali Gianni Romito e Marco Pesce.

Gravi danni anche ai veicoli parcheggiati, che hanno subìto la rottura di cristalli, con ripercussioni anche sulla carrozzeria. Secondo quanto emerso dalle indagini, si tratterebbe di un cittadino di nazionalità rumena che, in preda ad un raptus violento, avrebbe manifestato la propria rabbia con una spranga di ferro, su autovetture e pedoni.

I consiglieri del Municipio II, Giovanni Romito e Marco Pesce, si sono recati sul posto per verificare lo stato dei luoghi e per manifestare la propria vicinanza alle vittime di aggressione, ribadendo la necessità di maggior presidio da parte della Prefettura, Polizia di Stato e Locale e Carabinieri, soprattutto con riferimento al monitoraggio delle comunità straniere presenti sul territorio.