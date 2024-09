Emiliano in Fiera: “la Puglia cresce più del resto del mondo”

“Noi viaggiamo più di tutta l’Europa” Auguri per il percorso di amore per la nostra città. Saremo al tuo fianco. Emiliano fa un passaggio sulla guerra: “la situazione internazionale rischia di essere peggio dei tempi della guerra fredda”. Abbiamo ribadito questi concetti durante il G7.

Il governatore poi parla della Puglia e della crescita della regione che è il doppio di quello dell’Italia. Noi non siamo abituati a queste cose ma è la verità”. Parla di occasione Emiliano e di una crescita importante anche in questo senso. La Puglia cresciuta più degli Stati Uniti ecco perché i nostri ragazzi devono tornare qui. Le donne in questo senso hanno dato importante contributo. Abbattiamo la burocrazia e facciamoli tornare da noi. Punta il dito contro la Bossi-fini. “Noi abbiamo un numero di clandestini troppo alto. Aiuti alle imprese non è una brutta parola. Non è clientelismo. È dare la possibilità a chi talento di crescere e di far crescere. Imprenditori pugliesi senza di voi tutto questo non l’avremo mai fatto.

Una stilettata alla Meloni sul ritardo di anno e mezzo di patto di coesione ma dice “l’economia è un ciclo e non si può fermare”. Il turismo è diventato un motore ma i numeri non sono tutto. Per Emiliano la sanità va a rilento a causa proprio del sottorganico. Noi riceviamo meno risorse esattamente come per i trasporti. Ci vuole parità della armi”. Ricorda Vito procacci, il primario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari scomparso di recente.” Intitoleremo il pronto soccorso a lui”, aggiunge.

Ha ricordato Antonella Lopez, uccisa in una discoteca a Molfetta, a soli 19 anni. “La sacra corona unita uccideva negli anni 80 nelle discoteche. Così com’è accaduto qualche giorno fa quando abbiamo dovuto piangere la nostra ragazza”. ” La Puglia contro l’autonomia differenziata – ha concluso – La prima regione ad impugnare la legge sull’autonomia differenziata. Il popolo ha firmato in massa, è una legge che rischia di creare tante Italie e di trasformare l’Italia in far west. Fermiamoci, il Governo faccia un passo indietro”.