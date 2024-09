Emiliano su assenza Meloni in Fiera: “Bari e Puglia trascurate”

“Ci auguriamo che si riesca a firmare patto per la Puglia che dovrebbe portarci circa 6 miliardi, siamo dispiaciuti che Bari e la Puglia siano trascurate quando qui per una volta possiamo parlare e dirci la verità, un premier ha bisogno della verità per poter modificare le proprie scelte”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, prima della cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante a Bari, parlando del premier Giorgia Meloni.

“Fiera del Levante ha una valenza straordinaria – ha detto l’europarlamentare Antonio Decaro – torno in Fiera come quando ci vengo da bambino, era una tappa fissa, occasione per tanti visitatori, per le aziende, per gli espositori per creare lavoro e per parlare del futuro del Governo nazionale, del Governo cittadino”. E sul futuro della presidenza della Regione, Emiliano ha aggiunto: “Completare il lavoro, le decisioni sul futuro non vengono prese da soli, io ho le mie idee e anche Antonio spero, poi vediamo”.