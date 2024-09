Inaugurazione Fiera, Meloni: “Sud locomotiva dell’Italia”

“La Fiera del levante è una istituzione per l’Italia intera. Italia che cresce più del doppio dell’eurozona, merito del nostro tessuto produttivo, il Governo ha fatto la sua parte, assicurare stabilità, lavorare per creare un ambiente favorevole alle imprese, per fare della nostra nazione un luogo in cui sia conveniente investire. Nel 2023 il Pil del Sud è cresciuto più della media nazionale, sono saliti gli investimenti, il Mezzogiorno ha dato la spinta decisiva all’export. Abbiamo voluto tracciare una dimensione nuova e chiara e vogliamo perseguirla, abbiamo posizionato tanti mattoni di una strategia più ampia per rispondere al desiderio di protagonismo del Sud, che chiede di essere messo in condizione di competere ad armi pari con il resto nazione, il Sud è l’opportunità di crescita dell’Italia, a noi spetta il compito di recuperare il potenziale inespresso e immenso per ridurre il divario, ma senza infrastrutture adeguate nessun rilancio è possibile. Un Sud prospero e competitivo è una scommessa per tutta l’Italia. Il Sud è la locomotiva dell’Italia”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio trasmesso durante la cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante.