Incidente nel Foggiano, muore una 47enne di San Severo

È di un morto ed un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto la scorsa notte lungo la strada provinciale 13 che da San Severo porta a Castelnuovo della Daunia, nel Foggiano. La vittima è una donna di 47 anni di San Severo che viaggiava a bordo di una Fiat 500 guidata dal marito. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada finendo contro un albero e prendendo fuoco. L’uomo è riuscito a salvarsi, mentre la donna è rimasta incastrata tra le lamiere. L’uomo ha tentato di prestarle soccorso ed ha riportato ustioni. Sul posto sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

La vittima dell’incidente stradale è la 47enne Lucia Salcone. Viaggiava in auto, una Fiat 500, con il marito Ciro Caliendo, presidente della Cia (Confederazione italiana agricoltori) di San Severo, rimasto ustionato nel tentativo di estrarre la moglie dalle lamiere della vettura.