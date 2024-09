Lorusso: “Quartiere da rendere vivo”. Frulli: “Qui Fiere nelle Fiere”

Simonetta Lorusso, presidente Fiera del Levante: “Fortuna e onore ereditare guida di un ente che per 87 volte ha visto transitare le massime autorità e il meglio dell’imprenditoria nazionale e internazionale che con le loro visioni hanno gettato ponti tra Oriente e Occidente. Vorrei ringraziare tutti coloro che rendono vivo il luogo in cui ci siamo. Vorrei ricordare affettuosamente Sandro Ambrosi che ha fatto tanto per rilanciare la Fiera. Stiamo impostando un proficuo lavoro di squadra, perché senza la squadra non funzionerebbe questa macchina complessa. La Fiera è espressione della regione tutta ed è un partner su cui i cittadini e le istituzioni hanno potuto contare. Oggi siamo chiamati a fare un grande sforzo per ripensare il quartiere fieristico per metterlo al passo con i tempi e vivo tutto l’anno”.

Edifici monumentali sono in fase di totale restauro e recupero strutturale, da enti pubblici e privati. E’ nato il polo delle arti, della cultura e del turismo, ci sono sedi di istituzioni e associazioni, a breve termineranno i lavori di Apulia Digital Lab, con corsi di alta specializzazione e innovazione. “Si formeranno i giovani e sarà aperto alla collaborazione degli imprenditori, senza dimenticare poi la nuova sede della Deloitte”, conclude Lorusso.

Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante: “Nell’Arredamento vogliamo costruire un appuntamento che possa diventare strategico, una fiera nella fiera. Abbiamo costruito una proposta commerciale più qualificata, strategica anche la collaborazione degli architetti esteri dei paesi confinanti. La Galleria delle Nazioni è un punto di riferimento, in questa edizione espositori provenienti da 25 paesi del mondo e su questo valore abbiamo costruito il nostro modello di Galleria delle Nazioni, come strumento strategico per lo sviluppo della nostra attività internazionale”. Frulli ha elencato tutte le caratteristiche e le potenzialità di questa 87esima edizione della Fiera del Levante. “Novità è Levante in Gusto, un’area dedicata all’eccellenza enogastronomica del Sud Italia”. “Abbiamo realizzato – ha aggiunto una calamita sulla città di Bari e il ricavato andrà in beneficenza. La scelta della Basilica, il teatro Petruzzelli e la Fiera del Levante sono i simboli scelti sulla calamita”. “Abbiamo presentato in Regione Puglia anche un progetto per la realizzazione di un nuovo padiglione per ospitare Fiere internazionali”, ha concluso Frulli.