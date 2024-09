Regionali in Puglia, Emiliano: “Abbiamo già nome candidato”

Manca ancora molto tempo, ma nell’aria c’è già fermento per le regionali che si terranno in Puglia nel 2025. I cittadini saranno chiamati a scegliere il prossimo governatore della Regione dopo il doppio mandato di Michele Emiliano, l’attuale presidente, in carica dal 2015. Proprio negli scorsi giorni Forza Italia, nella persona di Mauro D’Attis, commissario regionale, aveva dichiarato di essere pronta al lancio del nome in vista delle prossime elezioni. Quest’ultimo che, ha evidenziato D’Attis “sarà condiviso con gli amici della coalizione di centrodestra” sarà reso noto entro la primavera del 2025. Non si è fatto attendere Michele Emiliano che, a margine della cerimonia inaugurale della Fiera del Levante, rispondendo a chi gli chiedeva un commento in merito ha dichiarato che “anche noi abbiamo il nome del prossimo candidato alle Regionali in Puglia”. Anche in questo caso, per conoscere il nome, bisognerà attendere.