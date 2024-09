Turismo, dalla natura alla mitologia: ecco Porto Badisco

Un paesaggio da cartolina incastonato lungo la costa adriatica in Salento. Siamo a Porto Badisco, una piccola località situata a circa 8 chilometri a sud di Otranto dove natura, mare e folklore permettono di sognare guardando un orizzonte sempre vista mare.

La piccola baia e la natura selvaggia

La baia di Porto Badisco è una piccola insenatura naturale, modellata nei millenni da un antico fiume che scorreva dalle colline circostanti fino al mare. Questo corso d’acqua ha creato un incantevole canale che sfocia in una spiaggia circondata da due imponenti scogliere. La baia, con il suo mix di sabbia e sassi, anche se nel corso degli anni è cambiata molto e non è più uguale a come era in passato, è l’ideale per chi desidera rilassarsi al sole o rinfrescarsi nell’acqua limpida e rigenerante. Le correnti dolci che provengono da sorgenti sotterranee conferiscono al mare una freschezza unica, perfetta per sfuggire al caldo estivo. Nonostante le mareggiate e le alluvioni che hanno modificato il profilo della spiaggia, Porto Badisco mantiene intatta la sua bellezza selvaggia. Per chi ama l’avventura, ci sono poi molti punti lungo la scogliera dove tuffarsi o dove fare esplorazioni subacquee.

Porto Badisco e la mitologia



Questo angolo di paradiso non è solo un luogo di straordinaria bellezza naturale, ma anche un sito ricco di storia e leggende. Si narra che Porto Badisco sia stato il primo approdo di Enea, l’eroe troiano fuggito dalla distruzione di Troia, come descritto nell’Eneide di Virgilio. Secondo il mito, Enea giunse qui insieme al padre Anchise e al figlio Ascanio, trovando rifugio presso gli abitanti locali. Anche se gli studiosi tendono ad associare la descrizione dell’Eneide alla vicina Castro, la leggenda conferisce a Porto Badisco un fascino mistico che rende il luogo ancor più suggestivo.

Un tesoro archeologico



Porto Badisco non è solo mare e leggende. Uno dei siti più importanti dell’area è la Grotta dei Cervi, un complesso di grotte preistoriche scoperto negli anni ’70, considerato uno dei ritrovamenti archeologici più significativi d’Europa. All’interno della grotta, che purtroppo non è visitabile al pubblico per motivi di conservazione, si trovano dipinti rupestri risalenti al Neolitico, che raffigurano scene di caccia e figure simboliche. Il nome della grotta deriva dalle raffigurazioni di cervi stilizzati, simboli di fertilità e prosperità. Oltre alla Grotta dei Cervi, Porto Badisco vanta altre grotte spettacolari, come la Grotta dei Diavoli e la Grotta Salinaci, che si affacciano sul mare e offrono panorami mozzafiato per chi ama esplorare le coste più selvagge.

Non solo mare, ma anche cibo tipico del Salento

Oltre a rilassarsi in spiaggia e fare il bagno nelle acque cristalline, Porto Badisco offre la possibilità di gustare alcune delle specialità gastronomiche del Salento. In particolare, è famoso per i suoi ricci di mare, che possono essere assaporati nei piccoli ristoranti locali affacciati sul mare. Una sosta culinaria in uno di questi locali, gustando pesce fresco e piatti tipici, è un’esperienza da non perdere per chi visita questo incantevole borgo di pescatori.