Turismo, la Regione Puglia in Corea e Giappone

Una settimana in estremo Oriente per la Regione Puglia, impegnata con target di rilievo nell’ambito di un’ampia strategia per l’internazionalizzazione.

Dopo il Workshop organizzato il 24 settembre a Seoul dall’Assessorato al Turismo/Pugliapromozione in collaborazione con Enit – al quale hanno partecipato 80 operatori e giornalisti coreani del segmento MICE & Incentive – il prossimo 30 settembre la Puglia parteciperà ad un secondo Workshop a Tokyo, stavolta dedicato al comparto Leisure di alta gamma. Alla giornata di incontri, sempre con postazione dedicata e brandizzata da Pugliapromozione, è prevista la presenza di 70 operatori giapponesi particolarmente interessati ai più autentici Prodotti turistici della Puglia, tra i quali Enogastronomia e Artigianato, Arte e Cultura, Sport, Natura e Benessere.

In questi giorni, la Regione Puglia è presente anche al Tourism Expo Japan di Tokyo – TEJ 2024, la più importante fiera del turismo B2B e B2C in Giappone, con uno stand brandizzato e allestito da Pugliapromozione all’interno del padiglione Italia – Enit. Due sono gli operatori pugliesi presenti al TEJ 2024, Apulia Slow&Motions e Masseria Corsano, con postazioni dedicate e un calendario di incontri B2B che segue un’agenda prefissata.

Organizzata da Japan Association of Travel Agents (JATA), Japan Travel and Tourism Association (JTTA), Japan National Tourism Organization (JNTO), la manifestazione promuove il turismo outbound, inbound e domestico, con la partecipazione dei principali operatori internazionali del settore. Tra i temi di questa edizione 2024 ci sono: Travel, An Encounter With New Value Awaits. Alla fiera è prevista la presenza di 180 mila visitatori tra cui 48 mila operatori turistici e rappresentanti dei media.

La fiera offre opportunità uniche di espandere la clientela sui mercati asiatici, attraverso incontri di lavoro, conferenze tematiche, e con la promozione diretta business-to-business e business-to-consumer di prodotti, strutture e destinazioni nazionali e internazionali. Al desk istituzionale allestito da Pugliapromozione è presentata la destinazione sia agli operatori sia al pubblico, va ricordato che il TEJ di Tokyo ha un’affluenza media di 25 mila visitatori al giorno, moltiplicata per i 4 giorni dell’evento.