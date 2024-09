Bari, il centro vaccini in Fiera è solo un “ricordo”: smantellato

E’ ormai completamente vuoto il centro vaccini della Fiera utilizzato durante il periodo Covid per le vaccinazioni. Le porte sono serrate ma affacciandosi si nota il “deserto”. E’ rimasta solo qualche sedia e del materiale edile. E’ del maggio scorso la notizia che i padiglioni utilizzati per l’emergenza Covid (quindi anche l’ospedale) saranno restituiti entro l’anno alla Fiera stessa. “Saranno messi a disposizione subito – si leggeva in una una nota della Regione – le aree dei padiglioni 7 (ex hub vaccinale), 10 (1° piano), la hall 160 di via Verdi e il parcheggio 15, immediatamente liberabili e riutilizzabili a fini fieristico-espositivi con minimi interventi, che saranno effettuati in tempi brevi sulla base delle progettazioni di Asset e a cura del Provveditorato-Economato della Regione Puglia. Per i padiglioni 18, 13 (galleria), 11 e 9 (piano terra) la Fiera avrà sei mesi di tempo per decidere se mantenere strutture e impianti per l’utilizzo per esposizioni e manifestazioni di tipo medico/scientifico/formativo, potendo disporre di una infrastruttura composta tra l’altro da impianti idrico-elettrici, cablaggi, tubi per gas medicali, impianti per la pressione negativa, condizionamento e filtraggio e spazi per attività assistenziali sanitarie”. “La Fiera – conclude la nota – potrà così meglio programmare le proprie attività sapendo su quali spazi contare, allestendo saloni e esposizioni come previsto dal calendario”. E l’idea per l’ex ospedale Covid è proprio quella: poterlo riutilizzare sempre nel settore della medicina per fiere e corsi di formazione.