Bari, si realizza il sogno della piccola Giada: “Andrò al mondiale”

Giada Pennacchia, vice campionessa di scacchi a soli 7 anni, parteciperà al mondiale. Si realizza il sogno della piccola cittadina Barese che dal 14 al 27 novembre sarà a Montesilvano per sfidare i suoi coetanei con l’obiettivo di vincere il titolo mondiale nella categoria. Un traguardo fortemente voluto che però non ha nascosto insidie. Ma andiamo per gradi.

A luglio la piccola Giada, che nonostante la giovane età ha già le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere, ha conquistato la medaglia d’argento a Salsomaggiore nella categoria Under 8. Il sogno per il mondiale sembrava sfumato solo per mezzo punto, quello che non le ha permesso di salire sul podio come prima in classifica nel corso della competizione nazionale. Giada però non si è arresa, anzi, ha continuato ad allenarsi duramente partecipando a diverse competizioni (vincendone anche tante, persino contro gli adulti), con l’intento di migliorare e non farsi trovare impreparata all’appuntamento previsto per la competizione nazionale il prossimo anno. Poi però, quella convocazione tanto attesa è arrivata. “Gentile Giada – si legge nella mail inviata dalla Federazione Italiana Scacchi – siamo lieti di comunicarti che il Responsabile Tecnico Giovanile ti ha selezionato per partecipare al Campionato Mondiale U8F”. Alla gioia per la convocazione hanno fatto però da contraltare i timori relativi alle questioni logistiche: per l’evento non sono infatti previste le spese per l’accompagnatore e i costi da sopportare per il viaggio, per il vitto e per l’alloggio sono alti e a carico della famiglia. Ma il papà e la mamma di Giada, che non hanno coinvolto la piccola in queste paure, hanno scelto di continuare a sognare, così, forti e determinati, hanno trovato il supporto di un circolo di Noicattaro che si è reso disponibile e ha contribuito finanziando parte della spesa. Così hanno potuto finalmente dare la buona notizia alla piccola che in questi giorni si sta allenando duramente per affrontare al meglio la gara.

“Non smetteremo mai di ringraziare l’ASD Circolo Scacchistico Nojano – spiega il papà – non abbiamo avuto aiuto da altri, in pochi si interessano a sport diversi dal calcio. Abbiamo cercato sponsor, ma nessuno ha voluto investire. Sarebbe bello se ci fosse sostegno per altri sport. Quest’anno la competizione mondiale si svolge in Italia, l’anno prossimo, ammesso che Giada venga nuovamente convocata, si terrà in America. Per la piccola è tutto compreso, ovviamente, ma per chi l’accompagna e specifico che è obbligatorio che l’accompagnatore ci sia, così come previsto, non è previsto nulla”, conclude. A questi dettagli però Giada non ci pensa, lei sogna e lo fa senza paura vivendo la sua passione. “Sono felicissima e voglio vincere – ha raccontato a Borderline24 – sono tanto emozionata, ma anche sorpresa. Non me l’aspettavo. Mi sto allenando tanto e mi sento felice. Voglio ringraziare mamma, papà, mio fratello, il circolo Noicattaro e anche il mio maestro, Giuseppe Schiavulli”, conclude scandendo benissimo i nomi di tutte le persone che la supportano e la accompagnano in questo viaggio che la vedrà impegnata non solo al mondiale, ma anche in tante altre competizioni a livello locale e regionale.