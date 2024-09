Cucina, ricco di vitamine e alleato della salute: in tavola il limone

Ricco di vitamine e alleato della salute, in tavola oggi portiamo il limone. Si tratta di uno degli agrumi più versatili e apprezzati al mondo, sia per il suo gusto unico che per le numerose proprietà benefiche per l’organismo. Ma andiamo per gradi. In primis il limone è una vera e propria “miniera” di vitamina C, un potente antiossidante che aiuta a rinforzare il sistema immunitario, proteggendo il corpo da malattie e infezioni. Oltre alla vitamina C, il limone contiene flavonoidi, composti che contribuiscono a ridurre l’infiammazione e a proteggere le cellule dai danni provocati dai radicali liberi.

Ma non solo. Il succo di limone stimola la produzione di bile nel fegato, migliorando la digestione e aiutando l’organismo a metabolizzare i grassi. Inoltre, grazie alle sue proprietà diuretiche, il limone aiuta il corpo a eliminare le tossine e a mantenere un corretto equilibrio dei liquidi. Nonostante il sapore aspro e “acido”, il limone ha un effetto alcalinizzante sul corpo, aiutando a bilanciare il pH e a ridurre l’acidità e l’infiammazione. Gli antiossidanti e la vitamina C favoriscono inoltre una buona salute del cuore, migliorando la circolazione sanguigna e aiutando a ridurre il colesterolo.

Infine, la vitamina C presente nel limone oltre ad essere un toccasana per le difese immunitarie protegge la pelle dall’invecchiamento precoce, stimolando la produzione di collagene e favorendo una pelle più elastica e luminosa. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Pollo al limone e rosmarino

In una ciotola, mescola il succo di limone, la scorza grattugiata, l’aglio tritato, il rosmarino e 2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva. Aggiungi sale e pepe a piacere. Disponi i petti di pollo in una teglia e spennellali con la marinata al limone. Lascia marinare per almeno 30 minuti in frigorifero (se hai tempo, lascia riposare più a lungo per un sapore più intenso). Scalda una padella antiaderente con un filo d’olio e rosola i petti di pollo su entrambi i lati fino a doratura. Se vuoi, sfuma con un po’ di vino bianco per dare maggiore profondità al sapore. Trasferisci il pollo in forno preriscaldato a 180°C per circa 10-15 minuti, o finché sarà ben cotto. Servi i petti di pollo irrorandoli con il sughetto di cottura e guarnisci con fettine di limone fresco e un rametto di rosmarino.

Insalata di orzo con Limone, zucchine e feta

Cuoci l’orzo perlato in abbondante acqua salata secondo le indicazioni della confezione. Scolalo e lascialo raffreddare. Nel frattempo, taglia le zucchine a fettine sottili e saltale in padella con un filo d’olio per circa 5 minuti, finché saranno dorate ma ancora croccanti. In una ciotola capiente, unisci l’orzo cotto e raffreddato, le zucchine e la feta sbriciolata. Prepara il condimento mescolando il succo di limone, la scorza grattugiata, qualche foglia di menta tritata, 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Versa il condimento sull’insalata e mescola delicatamente per amalgamare i sapori. Lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.