In Puglia la prima mappatura degli spazi per la musica dal vivo

In Puglia parte la prima mappatura degli spazi della musica dal vivo e festival promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in collaborazione con Keepon Live, associazione di categoria dei live club e festival italiani. Un’indagine fondamentale per analizzare l’ecosistema della musica dal vivo regionale, ottenere una mappatura aggiornata e dettagliata e definire le prossime politiche di sviluppo del comparto.

Il questionario – rivolto a referenti dei live club e festival pugliesi è disponibile a questo link https://www.pugliasounds.it/mappatura sino al 31 ottobre 2024 – raccoglie e analizza numerosi dati amministrativi e finanziari, le funzioni, le attività, il pubblico e le risorse umane per monitorare l’andamento del settore e approfondirne le dinamiche. L’indagine prevede una raccolta dati uniformata alle indagini svolte in altri Paesi – e alle ricerche svolte a Milano e in Emilia Romagna – per confluire nella mappatura del settore europeo. La mappatura dei club e festival musicali pugliesi infatti è basato su the Survey, data collecting dei live club europei realizzato da Live DMA, network europeo per la promozione della musica dal vivo finanziato dalla Commissione Europea attraverso Creative Europe.