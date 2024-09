Assalto a portavalori nella Bat, scontro a fuoco e ladri in fuga

Assalto a portavalori nella Bat con scontro a fuoco e ladri in fuga senza bottino. È accaduto questa mattina, lungo la statale 16bis, all’altezza di Canne della Battaglia, nel Nord Barese, nel traggo che collega Barletta a Margherita di Savoia. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, un commando armato di kalashnikov ha cercato di bloccare il traffico utilizzando due tir per ostruire entrambe le carreggiate. Ne è seguito uno scontro a fuoco tra i rapinatori e le guardie giurate, durante il quale sono stati esplosi numerosi colpi. Una delle guardie giurate ha riportato una contusione, ma le sue condizioni non sono gravi. I banditi sono fuggiti senza riuscire a portare a termine il colpo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Foto repertorio