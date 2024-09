Assalto portavalori, Cgil Puglia: “Lavoro non sia roulette russa”

“Il lavoro in sicurezza non può diventare una roulette russa”. Inizia così la denuncia di Barbara Neglia, Segretaria Regionale Filcams CGIL dopo l’assalto al portavalori avvenuto in mattinata in cui è rimasta ferita una guardia in seguito a scontro a fuoco con i malviventi.

“Ennesima tragedia sfiorata questa mattina – prosegue Neglia – diventa difficile dover costantemente denunciare le condizioni precarie che i lavoratori del settore vivono.Sembra un vero bollettino di guerra. Unitamente ai turni massacranti spesso con poco tempo da destinate al riposo psicofisico, sono la quotidianità che questi lavoratori sono costretti ad Riteniamo necessario richiedere con urgenza un incontro con la Prefettura. Il lavoro deve aver dignità e sicurezza “, conclude.

foto freepik