Auto sfonda guardrail e precipita, morti due 20enni a Cassano

Tragedia nella notte sulle strade baresi. Un’auto è volata giù da un cavalcavia, è accaduto a Cassano delle Murge, alla periferia del paese, sulla Sp 236, la provinciale che collega Bari con Santeramo in Colle. Sul mezzo viaggiavano due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza di 24 e 21 anni. Entrambi hanno perso la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione l’auto sarebbe finita fuori strada sfondando il guardrail e precipitando giù dal cavalcavia. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo il Comune di Cassano delle Murge ha emesso un’ordinanza per interdire il transito nel luogo in cui è avvenuto l’incidente, in direzione Sannicandro di Bari.

Foto repertorio