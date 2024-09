Bari, all’ospedale San Paolo un “cammino” di colori per i bimbi

Un vero e proprio percorso ricco di colori e personaggi fantastici. È il “muro” o forse meglio dire il lungo percorso che i bimbi ricoverati all’ospedale San Paolo di Bari percorrono durante la loro permanenza in pediatria suddiviso in vari ambienti nelle diverse stanze e nel corridoio. Il tutto è stato dipinto da un’infermiera e artista, Serafina Marzella che si è occupata di dare colore alle mura del reparto riempiendolo con tanti personaggi fantastici, alcuni dei personaggi più noti, nel tentativo di rasserenare i bimbi ricoverati che, lontani dalle proprie case e stanzette, potrebbero sentirsti spaesati.

“Questo è il “cammino”, variopinto, gioioso e ricco di personaggi fantastici, che i bambini e le bambine percorrono durante la permanenza in Pediatria, all’Ospedale San Paolo di Bari – scrive la Asl Bari – un luogo pieno di colori, stimolante e rasserenante. Il posto più bello del mondo, dopo la loro stanzetta. Anche questo è mettere al centro i pazienti, prendersene cura con un approccio globale, cercare di vedere le cose secondo la loro prospettiva. Un bell’esempio di umanizzazione delle cure reso possibile grazie alla sensibilità e professionalità degli operatori sanitari e, in particolare, alla creatività della nostra Serafina Marzella, infermiera-artista che si dedica anima e cuore ai tanti bambini che vengono curati in Pediatria”, concludono.

Foto screen video Asl Bari