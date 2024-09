Bari, disagi per la rotatoria “provvisoria” in via Capruzzi

Disagi per i lavori della rotatoria in via Capruzzi, ad angolo con via Giulio Petroni, nell’ambito del cantiere per il terminal bus. Lo segnalano alcuni cittadini evidenziando che il traffico risulta particolarmente congestionato soprattutto nelle ore di punta, ma non solo, provocando lunghe code e attese. “Nessuno rispetta le regole – spiega una cittadina – le auto che arrivano da via Giulio Petroni non danno la precedenza a quelle che arrivano dall’estramurale Capruzzi. Si crea una coda enorme”, ha concluso.

I lavori per la costruzione del Terminal Bus, avviati nell’estate del 2023, nel frattempo procedono regolarmente secondo il programma stabilito. Nell’intera area interessata, ovvero da via Giulio Petroni a via Devitofrancesco sono state disegnate aree gialle per indicare i divieti di sosta. Attualmente la carreggiata è lievemente ristretta, ragion per cui il traffico risulta maggiormente congestionato.