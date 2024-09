Bari e Capurso strette nel dolore, addio a Greta e Francesco

Bari e Capurso si stringono nel dolore per la perdita dei due giovanissimi Greta Francone (del San Paolo) e Francesco Castellaneta (di Capurso), la coppia morta questa notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Cassano. L’auto sulla quale si trovavano è caduta in un cavalcavia dopo aver sfondato il guardrail. I due rientravano da una festa, per entrambi, di 21 e 24 anni, non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio sul web.

“Con profonda tristezza e dolore, la comunità di Capurso si stringe oggi attorno alla famiglia di Francesco Castellaneta, un nostro giovanissimo concittadino, che a soli 24 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Con lui, ha perso la vita anche la sua compagna Greta, una giovane donna di 21 anni – scrive il sindaco di Capurso, Michele Laricchia – la perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato. In momenti come questi, la vicinanza e il calore umano diventano un conforto prezioso, anche se insufficiente di fronte a un dolore così grande. A nome di tutta la comunità capursese, desidero rivolgere un abbraccio forte e sincero ai genitori, ai familiari, agli amici di Francesco e Greta. Non ci sono parole adeguate, ma il nostro affetto e il nostro pensiero sono con voi”, conclude.

Foto Facebook, Amo Casamassima