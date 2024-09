Si aggrava crisi idrica in Molise, obbligo chiusure anche in Puglia

Si aggrava la crisi idrica in Molise, coinvolta anche la Puglia. Questa mattina, i vertici di Molise Acque hanno inviato una nota urgente ai sindaci di 41 Comuni della provincia di Campobasso, nonché a 26 Comuni della Campania e della Puglia, per informare della necessità di interventi immediati. “A causa del continuo e significativo calo dell’erogazione di acqua dalle sorgenti del Matese – ha dichiarato il dirigente Carlo Tatti – i Comuni interessati dovranno procedere con la chiusura notturna delle reti di distribuzione a partire da questa sera, 30 settembre, per evitare lo svuotamento di condotte e serbatoi. Se necessario, potranno essere attuate ulteriori chiusure anche durante il giorno, in base alle esigenze degli utenti”.

Molise Acque ha evidenziato l’urgenza della situazione. La gestione delle misure sarà affidata a Grim (Gestione Risorse Idriche Molisane) e a Egam (Ente di governo dell’ambito del Molise per il servizio idrico integrato), che garantiranno l’attuazione delle direttive nei Comuni dell’Ato Molise. Per quanto riguarda i Comuni pugliesi e campani, i gestori locali vigileranno per assicurare il rispetto delle disposizioni. La comunicazione è stata inviata non solo ai Comuni coinvolti, ma anche alle Regioni Molise e Campania, alle Prefetture di Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino e Caserta, e all’Acquedotto Pugliese.

Ecco l’elenco dei comuni coinvolti: Casacalenda, Provvidenti, Bonefro, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Colletorto, Montorio nei Frentani, Montelongo, Rotello, Larino, Baranello, Boiano, Busso, Campodipietra, Campolieto, Castellino sul Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Ferrazzano, Gildone, Ielsi, Macchia, Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Sant’Elia a Pianisi, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Sepino, Toro, Vinchiaturo, Gambatesa, Tufara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Castelvetere, Circello, Colle Sannita, San Marco dei Cavoti, Reino, Molinara, San Giorgio la Molara Pago Veiano, Baselice, San Bartolomeo in Galdo, Foiano di Valfortore, Montefalcone Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, Castelfranco in Miscano, San Marco la Catola, Faeto, Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Alberona, Monteleone di Puglia, Anzano di Puglia, Savignano Irpino, Montaguto.

Foto repertorio