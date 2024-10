Chiuso per lavori innesto autostrada a Bari, disagi al traffico

Disagi al traffico a Bari, sia sulla tangenziale, sia sulla statale 96 per via dei lavori relativi all’innesto dell’autostrada, all’altezza della zona industriale. Lo segnalano alcuni cittadini evidenziando lunghe code in entrambe le direzioni. Attualmente, secondo quanto riportato da Autostrade per l’Italia, risulta chiuso l’allacciamento al km 0.8, direzione Bari. Ci sarebbero inoltre code al km 672.5 (direzione Bari) e sulla zona industriale provenendo dall’autostrada Bologna-Taranto verso Bari, sempre per via dei lavori.

Foto repertorio