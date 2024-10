Edilizia artigiana, domani a Bari la firma del contratto regionale

Sarà siglato domani, mercoledì 2 ottobre, presso la sala Giunta della Camera di Commercio di Bari, alle ore 11, il primo contratto collettivo regionale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’edilizia e affini della Puglia. A siglare l’inedito testo contrattuale saranno le Organizzazioni Artigiane regionali di ANAEPA Confartigianato, CLAAI, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani e le loro controparti sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL.

L’articolato è frutto di un proficuo e approfondito lavoro delle citate organizzazioni e contiene una serie di disposizioni a supporto della vasta platea delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto edile pugliese, senza dubbio strategico per l’intero tessuto produttivo locale. Infatti, secondo le rilevazioni dell’Ufficio Studi Unioncamere Puglia per il secondo trimestre 2024 su dati Registro Imprese e INPS, le aziende attive del comparto Ateco “Costruzioni” (al netto del settore impianti) nel nostro territorio sono 35.143 e danno lavoro a 88.024 addetti. Di queste, la gran parte sono piccole e medie imprese, di cui ben 17.602 artigiane, che danno lavoro a oltre 32.753 addetti. I numeri salgono a ben 45.605 aziende e 124.503 addetti totali se si tiene conto anche dell’impiantistica.

Grazie alla valorizzazione della bilateralità (Edilcassa e Casse Edili), alle disposizioni in materia di EVR e al riconoscimento dell’importanza del Mastro Formatore Artigiano, specie in ragione delle recenti disposizioni sulla “patente a crediti”, il nuovo CCRL si presenta come un articolato innovativo, con caratteristiche peculiari rispetto a quelli vigenti nel resto d’Italia.

Foto freepik