Il sindaco di Bitonto incontra una discendente del musicista Traetta

Questa mattina il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha accolto a Palazzo Gentile una visita speciale: Cristina Coe, discendente del celebre musicista Tommaso Traetta, di origini argentine e residente negli Stati Uniti. Insieme a un gruppo di parenti e amici, Cristina ha fatto tappa in alcuni dei luoghi più significativi legati al grande compositore: il Teatro Traetta, la tomba di Traetta nella cripta della Cattedrale e la Biblioteca “Rogadeo”, dove ha potuto ammirare i preziosi manoscritti delle sue opere. È stato un viaggio emozionante alla scoperta delle radici del suo illustre antenato, e non sono mancate lacrime di commozione. Un momento di grande valore per la città, che continua a celebrare il legame con il suo maestro di fama internazionale.