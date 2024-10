Meteo, ottobre al via nel segno del maltempo: in arrivo ciclone

Ottobre inizia del segno del maltempo: è infatti in arrivo una perturbazione atlantica che porterà quattro giorni di cattivo tempo su tutto lo stivale. Lo conferma il meteorologo del sito IlMeteo.it, Lorenzo Tedici, evidenziando che nelle prossime ore “assisteremo a un primo peggioramento con piogge tra Liguria e Toscana, che in serata si estenderanno anche alla Pianura Padana. Il resto del Paese avrà condizioni soleggiate con temperature massime di 27-29°C al Sud e 25°C a Roma”.

Mercoledì 2 ottobre, il ciclone colpirà l’Italia: le piogge autunnali interesseranno il Centro Nord fin dal mattino, soprattutto tra Toscana e nordovest, per poi estendersi verso il nordest. “Le precipitazioni più intense – afferma Tedici – sono attese nel Triveneto, con accumuli superiori ai 100 mm in 24 ore”. Al Sud, invece, il sole e i venti meridionali porteranno le temperature fino a 31°C a Bari, Catania e Siracusa.

Giovedì 3 ottobre, il maltempo raggiungerà il suo apice, con forti piogge e temporali che si estenderanno anche al Sud. In mattinata, le precipitazioni più intense si concentreranno sul nordovest e la Sardegna, per poi spostarsi verso est. Da metà mattinata, non si esclude un forte temporale su Roma, con piogge diffuse in quasi tutta Italia, fatta eccezione per Calabria e Sicilia, dove le temperature raggiungeranno i 33°C. Venerdì, si prevedono piogge intense in Emilia Romagna, Friuli e sul versante adriatico, mentre al nordovest e in Sardegna sono attese schiarite. Le temperature subiranno un calo generale, con possibili nevicate sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale a quote superiori ai 1700-1800 metri.

