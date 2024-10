Molfetta, alla Cittadella degli artisti 4 appuntamenti con il cinema

Quattro appuntamenti con il cinema a ottobre e novembre alla Cittadella degli artisti di Molfetta: al via il 3 ottobre Cine Cittadella, rassegna di proiezioni di apprezzati film distribuiti nell’ultimo anno, a cura della società cooperativa Teatri di Bari. Il programma parte dal 3 al 9 ottobre con Campo di battaglia, con la regia di Gianni Amelio. Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini nel cast della pellicola ambientata in Friuli Venezia Giulia durante la Grande guerra: la storia segue due ufficiali medici divisi dall’amore per la stessa donna e dalla visione della professione. Dal 10 al 16 ottobre si tiene la proiezione di Vermiglio, seconda opera da regista per Maura Delpero dopo ‘Maternal’. Gran premio della giuria all’edizione 2024 della Mostra del cinema di Venezia per la storia di tre sorelle la cui vita viene sconvolta dall’arrivo di un soldato disertore nell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale.

La rassegna prosegue poi con Il tempo che ci vuole, in programma dal 17 al 23 ottobre. Anche qui un viaggio a ritroso nel tempo, nel racconto di un padre e sua figlia durante gli anni di piombo: la regista Francesca Comencini racconta il complicato rapporto paterno in una storia che da personale si fa universale. Chiude gli appuntamenti dal 7 al 23 novembre una produzione internazionale diretta da Francis Ford Coppola: Megalopolis. Ambientato in un futuro distopico, la pellicola segue le vicende di Cesar Catilina, architetto di New Rome con il suo piano utopistico per ricostruire la città di finzione, distrutta da una catastrofe. Le proiezioni sono in programma dal martedì al venerdì alle ore 18 e 20.30, mentre la domenica si tengono alle ore 17.30 e 20.