Sicurezza, controlli serrati nel Barese: in pochi giorni 30 multe

Proseguono senza sosta i controlli per la sicurezza nel Barese. Nell’ultimo fine settimana i carabinieri di Modugno, supportati dall’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno effettuato mirati controlli straordinari del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati che destano maggiore allarme sociale, come furti, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti. In poco più di due giorni, sono state controllate 208 persone e 126 veicoli. L’attività ha consentito di effettuare 30 sanzioni al codice della strada per oltre 2.600 euro, ritirare una patente di guida e segnalare all’Ufficio Territoriale di Governo 2 soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente. Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Foto repertorio