Voto di scambio, dopo un anno entra nel vivo processo a Bari

Dopo un anno di rinvii è cominciata oggi, in tribunale a Bari, l’istruttoria del processo per la presunta compravendita elettorale nelle consultazioni comunali di Bari e nel vicino comune di Valenzano del 2019. Tra i 19 imputati ci sono l’ex consigliera comunale di Bari Francesca Ferri, il compagno Filippo Dentamaro e il presidente del Foggia calcio – ed ex consigliere regionale – Nicola Canonico. Ferri e Dentamaro sono a processo per scambio elettorale politico-mafioso relativamente alle elezioni comunali di Valenzano del 2019 (avrebbero raccolto i voti del clan Buscemi per favorire l’elezione di candidati a loro vicini) e, insieme a Canonico, per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale relativamente a quelle di Bari. Nel corso dell’udienza di oggi è stato ascoltato il luogotenente della guardia di finanza Giuseppe Roncone, che ha spiegato come l’inchiesta sia nata sulla scorta di un’altra indagine a carico del boss di Valenzano Salvatore Buscemi.

Il 12 aprile 2019, a un mese dalla tornata elettorale di Bari, gli inquirenti registrarono un incontro tra lo stesso Buscemi e Dentamaro: “I due hanno parlato sia delle elezioni di Bari, sia progetto futuro per quelle di Valenzano. Una volta che Ferri sarebbe stata eletta a Bari, loro avrebbero creato un programma per poter ‘mettere la bandierina’ sul comune di Valenzano'”, ha detto il luogotenente. “Buscemi – ha aggiunto – avrebbe raccolto i voti dalla ‘gente sua’ in favore di una persona di fiducia di Dentamaro”. Ferri fu poi eletta con la lista ‘Sport Bari’ a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Pasquale Di Rella. L’associazione a delinquere, per la Procura, avrebbe pagato dai 25 a 50 euro i voti in favore di Ferri. Quanto al comune di Valenzano, nel mirino degli inquirenti è finita la lista ‘Valenzano – Trasparenza – Legalità’ a supporto dell’attuale sindaco Giampaolo Romanazzi. Ma i suoi candidati, scrivono gli stessi pm, sarebbero stati “ignari del patto tra Dentamaro e Buscemi”. Il processo continuerà nella prossima udienza del 7 gennaio.