Accettazione del corpo e prevenzione, a Modugno “Sei bella sempre”

Accettazione del corpo e prevenzione. Saranno questi i temi all’ordine del giorno nel corso di un incontro che si terrà il prossimo 3 ottobre a Modugno, presso la biblioteca comunale “Carlo Perrone”, in corso Umberto I. L’incontro, dal titolo “Sei bella sempre” sarà occasione per discutere di accettazione del corpo, ma anche di prevenzione oncologica e di come il corpo delle donne cambia, in particolar modo, durante le cure. Interverranno la chirurga plastica, L.Bufano e gli autori L.Perilli e M.Mancini. L’evento, durante il quale ci sarà anche l’inaugurazione della mostre di arte al femminile a cura delle artiste Nuccia Marzella, Enrica Palazzo, Annamaria Logoteto, Mariagrazie Aemeraro e Fulvia De Nicolò, è stato organizzato tra gli altri dall’associazione Energia Donna ODV, associazione di volontariato fondata da donne con carcinoma mammario, operate e in cura presso la Breast Unit dell’Ospedale San Paolo di Bari.