Bari, incidente sulla statale 16: code e rallentamenti

Ennesimo incidente sulla statale 16 direzione sud all’altezza dell’uscita 12. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo furi strada. Immediati i soccorsi. Sul posto anche la polizia locale che sta provvedendo ai primi rilievo per accertare eventuali responsabilità. Intanto una lunga coda di auto sta creando forti rallentamenti.