Bari, rinnovato il consiglio dell’Ordine dei farmacisti di Bari e Bat

La settimana scorsa i farmacisti delle Provincie di Bari e BAT sono stati chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Interprovinciale di Bari e BAT. Le elezioni, che hanno visto una notevole partecipazione degli iscritti, si sono concluse con il seguente esito: Luigi D’Ambrosio Lettieri è stato eletto Presidente, Michele Dalfino Spinelli Vice Presidente, Carlo Del Prete Segretario e Paola Tammaccaro Tesoriere. I consiglieri eletti sono Michele Antuofermo, Alfredo Balenzano, Giuseppe De Ruvo, Francesco Di Gioia, Rossella Galetta, Pasquale Mininni Jannuzzi, Giuseppe Morea, Angela Vita Nuzzolese, Maria Carmen Pappadopoli, Sergio Silvestris ed Emilio Solazzo. Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Agnese Armenise e Giuseppe Pignatelli come membri effettivi, e Antonio Ciccarone come supplente.

“La grande partecipazione degli iscritti alla tornata elettorale – ha dichiarato Luigi d’Ambrosio Lettieri, rieletto alla guida dell’Ordine barese – sono il segno evidente di una fiducia e di un consenso che il nuovo Consiglio onorerà, dedicando con tenacia, trasparenza e competenza il proprio tempo per il governo dell’Ente, per la difesa della dignità e del decoro professionale e per la soluzione delle criticità che la Comunità professionale vive nel contesto locale, regionale e nazionale di riferimento. In coerenza con il progetto politico istituzionale della Fofi, con il processo evoluzione di una moderna governance e di rilancio dei servizi sanitari di prossimità quale presupposto per una migliore assistenza alla comunità – ha proseguito d’Ambrosio Lettieri – il Consiglio dell’Ordine proseguirà con rinnovato impegno il progetto di evoluzione della professione, valorizzandone le competenze e il ruolo svolto negli ospedali e sul territorio e rilanciando la funzione strategica della farmacia quale porta d’ingresso del Servizio sanitario nazionale. Soddisfare i bisogni di salute dei cittadini vuol dire sviluppare il patrimonio delle competenze e consolidare proficue sinergie con tutti i professionisti della Sanità a iniziare dai medici di medicina generale e degli infermieri. L’Ordine è un ente pubblico con funzioni sussidiarie dello Stato e, in tal senso, proseguiremo il lavoro svolto in questi anni con gli Enti territoriali a iniziare dalla Regione Puglia, anche in riferimento alla piena attuazione del progetto della “farmacia dei servizi”.