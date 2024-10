Bari, sfratti esecutivi a parco Gentile: è protesta

Due sfratti esecutivi a parco Gentile nei confronti di altrettante famiglie: due ottantenne e una famiglia con un bimbo disabile.

“Nonostante la propaganda e belle parole – denunciano dal Movimento per il diritto della casa – oggi il sindaco Vito Leccese sta consentendo lo sfratto di una coppia di ottantenni e una famiglia con minori, di cui uno disabile, da quello che dovrebbe essere un progetto di social housing . Sindaco e vice sindaca Iacovone vengano qui e si prendano la responsabilità politica della violenza che stanno subendo persone che dovrebbero tutelare nei confronti di un fondo speculativo che ha al suo interno anche Cassa depositi e prestiti e su cui l’amministrazione Decaro non ha vigilato”. (Foto movimento per la casa)