Bari, si arrampica sui binari: “Situazione fuori controllo”

“Se per voi questo è normale, se per voi questa è l’idea di integrazione ed inclusione”. Commenta così il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Luca Bratta, l’ultimo video nel quale si nota una persona che si arrampica sui binari. “Forse siamo sbagliati noi, noi che denunciamo il degrado e l’inerzia delle istituzioni e di questa amministrazione che da vent’anni finge solamente sui social di trovare soluzioni che come vedete dal video non vengono prese. Dobbiamo aspettare come sempre che accada l’irreparabile prima di agire? Mi auguro di no ma vedendo il video ci stiamo avvicinando molto”, conclude Bratta. A preoccupare anche alcune zone, sempre di corso Italia, dove le recinzioni sono state divelte e i portici sono stati nuovamente trasformati in tuguri.