Bari, stretta su monopattini e bici elettriche: multe per 12mila euro

Ancora controlli congiunti della Polizia Locale di Bari con i tecnici della Motorizzazione Civile e il veicolo attrezzato per le verifiche delle caratteristiche costruttive dei mezzi in circolazione.

In particolare i controlli, degli ultimi giorni, operati nella zona di Poggiofranco e Carrassi, sono stati indirizzati sulla micromobilta’ urbana – velocipedi, monopattini e ciclomotori – con 32 veicoli sottoposti a specifici e sistematici controlli.

Le violazioni rilevate interessano in via prevalente la circolazione con veicolo senza i prescritti dispositivi di equipaggiamento per i monopattini, l’omessa revisione periodica, velocipedi a pedalata assistita che vanno considerati ciclomotori e quindi in circolazione senza certificato di circolazione e senza targa, guida senza patente per ciclomotori, minori di 16 anni con passeggero su ciclomotore sebbene vietato, passeggeri di motoveicoli e ciclomotori senza casco (3 violazioni), veicoli senza assicurazione (fattispecie quest’ultima sempre più ricorrente, e quindi un dato preoccupante).

Accertate e contestate violazioni al codice della strada per 12.810 euro, 3 sequestri amministrativi, 2 patenti di guida ritirate e 7 fermi amministrativi di veicoli.

“L’attenzione della Polizia Locale verso queste tipologie di veicoli è costante ed attesta la rilevanza ed importanza dei controlli, soprattutto per la sicurezza delle nostre strade – spiegano dalla Locale – Un impegno costante, e quotidiano, sul quale bisogna insistere, insieme alle attività di prevenzione ed educazione stradale, per ridurre il tasso di incidentalità e il numero di feriti sulle nostre strade”.