G7 a Matera, stop alla circolazione dei mezzi pesanti

Nella giornata di ieri, si sono svolte, in Prefettura, le riunioni del Comitato Operativo per la Viabilità della Città Metropolitana di Bari (C.O.V.) e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.) per la valutazione dei provvedimenti da adottare in occasione del vertice del “G7 delle Pari Opportunità” sotto la Presidenza italiana, che si svolgerà nella città di Matera, dal 4 al 6 ottobre 2024.

All’esito delle citate riunioni e di seguito a quanto già disposto dal Prefetto di Matera che ha ordinato la chiusura a mezzi pesanti e trasportanti merci pericolose del tratto della Strada Statale 99 “Barese” ricadente nella provincia di Matera (dal Km 10+420 “limite provincia di Bari” al Km. 16+610 innesto con la SS7 “Appia”), a partire dalle ore 13:00 del giorno 4 ottobre p.v. e fino alle ore 13:00 del giorno 6 ottobre p.v, con decreto del Prefetto di Bari, è stato disposto il divieto di transito dei mezzi sopra specificati, nel medesimo arco temporale, anche nel tratto della Strada Statale 99, ricadente nel territorio della Città Metropolitana di Bari (ovvero, dal Km 10+420 (limite provincia MT-BA) al Km 1 della SS 99 racc.).

I mezzi impossibilitati a percorrere la S.S. 99, nel periodo e nel tratto indicato (che congiunge Altamura a Matera), che giungono da Bari diretti a Matera, potranno percorrere la viabilità alternativa, indicata dall’apposita cartellonistica predisposta dall’ANAS, percorrendo la SS 96 in direzione Gravina in Puglia o dirigendosi verso Santeramo in Colle, imboccando la SP 235.

