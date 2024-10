Terranova: “Il Bari disputerà un ottimo campionato”

(di Nicola Lucarelli) Il pareggio ottenuto contro il Cosenza ha lasciato l’amaro in bocca in casa Bari. Ma la squadra di Longo è chiamata al pronto riscatto nella sfida alla corazzata Cremonese. La formazione di Stroppa è reduce dalla sconfitta di misura nel derby contro il Brescia. Per affrontare i vari temi del prossimo match, ci siamo rivolti ad un doppio ex della sfida, vale a dire Emanuele Terranova che si è concesso a un’intervista in esclusiva ai microfoni di Borderline24.com.

Emanuele Terranova, dopo l’esperienza a Benevento, nuova avventura nel Lumezzane. Come sta andando? “Sta andando bene, mi sto trovando alla grande sia con i compagni che con lo staff e la società”.



Quali le principali differenze tra il girone C e A della terza serie? “Sicuramente il girone C della terza serie si basa su un gioco più sporco e la differenza la fa la cattiveria, mentre nel girone A si gioca più a calcio”.



Nel corso della sua carriera ha collezionato più di 300 presenze in Serie B e 22 in Serie A. Ha ottenuto quattro promozioni nella massima serie con le maglie di Livorno, Lecce, Sassuolo e Frosinone. Quale la più bella e quale la più complicata? “Ricordo con piacere quella con il Sassuolo anche perché in Emilia ci sono stato 5 anni e mezzo, ma tutte le promozioni ottenute sono state belle e complicate allo stesso modo”.



Terranova e il gol, un feeling costante per tutta la carriera. Sin dagli esordi in Eccellenza… “Diciamo che il compito di noi difensori è quello di non subire gol, ma ogni tanto mi piace spingermi in avanti e in qualche occasione mi è andata anche bene”.



Tra le varie società nelle quali ha militato, c’è anche la Cremonese, prossima avversaria del Bari in campionato: 73 presenze e 3 reti dal 2018 al 2021. Dopo il Sassuolo, la parentesi più importante della sua carriera…“Sì, anche a Cremona, come nelle altre piazze in cui ho giocato, mi sono trovato bene e ho lasciato bei ricordi. Sono anche stato capitano dei grigiorossi per una stagione e mezza e questo mi rende orgoglioso perchè ho rappresentato una città intera”.



E dopo la Cremonese, il passaggio al Bari. Che bilancio fa della sua avventura in biancorosso? “Dell’avventura col Bari posso dire solo cose belle: è stata la mia prima esperienza in serie C e abbiamo vinto il campionato. Ho trovato un tifo davvero caloroso e tifosi fantastici, così come tutti i miei compagni di squadra con i quali, ancora oggi, ho dei rapporti extra calcistici”.



Vittoria del campionato di serie C. Una cavalcata trionfale piena di emozioni. Quale la più grande? “L’emozione più grande è stata la vittoria del campionato nella gara contro il Latina : abbiamo dimostrato di essere i più forti”.



La stagione seguente venne riscattato dal club dei De Laurentiis, trovando poco spazio. Come mai? “Purtroppo nel calcio si devono fare delle scelte, non trovando spazio ho deciso di cambiare maglia, ma questo non c’entra nulla ne con i De Laurentiis ne con lo staff tecnico”.



Che ricordo conserva della città di Bari e dei suoi tifosi? “Il tifo del Bari sicuramente non è da serie C e neanche da serie B. Il pubblico barese merita altre categorie: mi hanno dimostrato sempre grande affetto anche dopo essere andato via da Bari”.



Il Bari è ora guidato da Moreno Longo, tecnico col quale ha vinto il campionato a Frosinone. In cosa fu determinante in quella stagione? “Quella stagione a Frosinone fu complicata perché, nel campionato precedente, perdemmo i play off. L’anno della promozione, pareggiando col Foggia all’ultima giornata, subimmo un contraccolpo psicologico che poteva far riapparire i mostri del torneo precedente. Moreno Longo fu bravo a tenere alta la concentrazione e a non farci demoralizzare”.



Dopo un avvio stentato, il Bari si è ripreso e sta anche giocando un buon calcio. Dove può arrivare la squadra biancorossa? “Dopo un avvio stentato la squadra si riprendendo sia sotto il profilo del gioco che dei risultati. Penso che potrà disputare un ottimo campionato e potrà anche soddisfare le aspettative dei propri tifosi”.

Come vede il suo ex compagno di reparto Valerio Di Cesare nel ruolo dirigenziale? “Dall’alto della sua esperienza calcistica saprà farsi valere anche nel campo dirigenziale. Dopo il normale tirocinio si ritaglierà un posto anche come dirigente”.



Nel prossimo turno si giocherà proprio Cremonese Bari. Che partita si aspetta? Cremonese favorita numero 1 per la promozione? “Mi aspetto una partita dura e combattuta: la Cremonese è chiamata a riscattare la sconfitta di Brescia ed il Bari vorrà allungare la sua striscia positiva. Sarà una bella partita dal risultato incerto. La Cremonese ha tutte le carte in regola per la vittoria del campionato, al momento le manca la continuità dei risultati che sono stati altalenanti”.

(Foto Ssc Bari)